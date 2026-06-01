ماجرای مصرف جگر مرغ برای سالمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا نوروزی، در پاسخ به پرسش شنونده رادیو سلامت درباره ضرر خوردن جگر مرغ برای سالمندان، گفت: مصرف هفتگی جگر مرغ نه تنها هیچ ضرری برای افراد مسن ندارد، بلکه میتواند منبعی غنی از مواد مغذی ضروری برای حفظ سلامتی آنها باشد.
وی افزود:جگر مرغ به دلیل غنی بودن از ریزمغذیهای حیاتی، یک افزودنی مثبت به رژیم غذایی سالمندان محسوب میشود.
نوروزی خاطرنشان کرد: این ماده غذایی سرشار از آهن است که برای پیشگیری از کمخونی در این گروه سنی اهمیت بالایی دارد.
وی ادامه داد: علاوه بر آهن، جگر مرغ حاوی مقادیر قابل توجهی از زینک (روی)، فسفر و منیزیم است که هر کدام نقش مؤثری در تقویت سیستم ایمنی، سلامت استخوانها و عملکرد عصبی ایفا میکنند.
این متخصص تغذیه تاکید کرد: توصیه میشود سالمندان با رعایت اعتدال، یعنی مصرف یک بار در هفته، از مزایای این ماده غذایی ارزشمند بهرهمند شوند.
