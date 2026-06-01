۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۱۷

ماجرای مصرف جگر مرغ برای سالمندان

یک متخصص تغذیه، ضمن رد شایعات مضر بودن مصرف جگر مرغ برای سالمندان، بر فواید چشمگیر مصرف متعادل آن تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا نوروزی، در پاسخ به پرسش شنونده رادیو سلامت درباره ضرر خوردن جگر مرغ برای سالمندان، گفت: مصرف هفتگی جگر مرغ نه تنها هیچ ضرری برای افراد مسن ندارد، بلکه می‌تواند منبعی غنی از مواد مغذی ضروری برای حفظ سلامتی آنها باشد.

وی افزود:جگر مرغ به دلیل غنی بودن از ریزمغذی‌های حیاتی، یک افزودنی مثبت به رژیم غذایی سالمندان محسوب می‌شود.

نوروزی خاطرنشان کرد: این ماده غذایی سرشار از آهن است که برای پیشگیری از کم‌خونی در این گروه سنی اهمیت بالایی دارد.

وی ادامه داد: علاوه بر آهن، جگر مرغ حاوی مقادیر قابل توجهی از زینک (روی)، فسفر و منیزیم است که هر کدام نقش مؤثری در تقویت سیستم ایمنی، سلامت استخوان‌ها و عملکرد عصبی ایفا می‌کنند.

این متخصص تغذیه تاکید کرد: توصیه می‌شود سالمندان با رعایت اعتدال، یعنی مصرف یک بار در هفته، از مزایای این ماده غذایی ارزشمند بهره‌مند شوند.

حبیب احسنی پور

