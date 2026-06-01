۱۴ هزار و ۵۰۰ نوآموز فرآیند سنجش ورود به پایه اول را انجام دادند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مرتضوی یکشنبه شب در موکب هنر و رسانه با تبریک ایام عید غدیر و قدردانی از اصحاب رسانه اظهار کرد: از نهم اسفندماه و همزمان با آغاز شرایط خاص کشور، آموزش‌ها به صورت غیرحضوری دنبال شد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی بیان کرد: اما این شیوه با دوران کرونا تفاوت اساسی داشت، زیرا زیرساخت‌های لازم از جمله پیام‌رسان شاد، تولید محتوای آموزشی، بسته‌های آفلاین، مدرسه تلویزیونی و برنامه‌های رفع اشکال حضوری در مساجد، حسینیه‌ها، میادین و حتی منازل فرهنگیان از قبل پیش‌بینی شده بود.

وی افزود: در شرایط فعلی اکثر خانواده‌ها خواستار برگزاری حضوری آزمون‌ها بودند، اما بخشی از دانش‌آموزان نسبت به حضوری بودن امتحانات اعتراض داشتند.

مرتضوی تأکید کرد: در نهایت پس از بررسی‌های کارشناسی و اخذ نظرات ذی‌نفعان، مقرر شد آزمون‌های پایه‌های هفتم تا دهم به صورت غیرحضوری برگزار شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با بیان اینکه مدارس در نحوه اجرای آزمون‌های غیرحضوری اختیار خواهند داشت، تصریح کرد: بستر آزمون‌ساز در پیام‌رسان شاد برای این منظور فراهم است و مدیران مدارس می‌توانند با تصمیم شورای مدرسه، شیوه مناسب برگزاری آزمون‌ها را انتخاب کنند.

مرتضوی درباره امتحانات نهایی نیز گفت: آزمون‌های پایه‌های یازدهم و دوازدهم طبق برنامه به صورت حضوری برگزار خواهد شد و زمان آغاز آن‌ها ۲۱ تیرماه پیش‌بینی شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: تمامی تمهیدات لازم از نظر فضا، تجهیزات، امکانات گرمایشی و سرمایشی فراهم شده و خانواده‌ها و دانش‌آموزان هیچ نگرانی در این زمینه نداشته باشند.

وی درباره کنکور سراسری نیز اظهارکرد: برگزاری کنکور در حوزه مسئولیت سازمان سنجش است و در حال حاضر زمان برگزاری آن برای روزهای ۲۹ و ۳۰ مردادماه پیش‌بینی شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به نزدیک شدن ایام تابستان و اوقات فراغت دانش‌آموزان گفت: امسال نیز همانند سال گذشته برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای پاسخگویی به سلایق مختلف دانش‌آموزان انجام شده و رشته‌های متنوعی در حوزه‌های قرآنی، هنری، تئاتر، رایانه و سایر مهارت‌ها پیش‌بینی خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت مدیریت اوقات فراغت دانش‌آموزان افزود: اگر برای اوقات فراغت نوجوانان برنامه‌ریزی نکنیم، دیگران برای آنان برنامه‌ریزی خواهند کرد؛ از این رو باید فرصت‌های سالم و مفید را در اختیار دانش‌آموزان قرار دهیم.

مرتضوی خاطرنشان کرد: سال گذشته بیش از ۳۰ هزار دانش‌آموز تنها در برنامه‌های اوقات فراغت آموزش و پرورش مشارکت داشتند و دستگاه‌هایی همچون کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، بسیج دانش‌آموزی و جمعیت هلال احمر نیز در این زمینه همکاری داشتند.

اجرای طرح «نذر آموزشی» یا «حامی»

وی همچنین از اجرای طرح «نذر آموزشی» یا «حامی» به موازات برنامه‌های اوقات فراغت خبر داد و گفت: این طرح با هدف حمایت آموزشی مستمر از دانش‌آموزانی اجرا می‌شود که نیاز به تقویت یادگیری دارند و در قالب کلاس‌های جبرانی و رفع اشکال در مدارس، مساجد و پایگاه‌های آموزشی دنبال خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به مشارکت گسترده فرهنگیان در این طرح اظهار کرد: تاکنون حدود هزار و ۵۰۰ نفر از فرهنگیان استان در اجرای برنامه‌های آموزشی و رفع اشکال مشارکت داشته‌اند و بیش از ۴۸ هزار نفر ساعت خدمات آموزشی برای دوران ابتدایی ارائه شده است.

وی با تأکید بر ضرورت انجام سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان، گفت: از حدود ۱۶ هزار دانش‌آموز واجد شرایط ورود به پایه اول، تاکنون نزدیک به ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر فرآیند سنجش را انجام داده‌اند و خانواده‌ها باید هرچه سریع‌تر برای نوبت‌گیری و تکمیل این فرآیند اقدام کنند.

مرتضوی اظهار کرد: همچنین از اولیای دانش‌آموزان خواستاریم ثبت‌نام کتاب‌های درسی را در سامانه مربوطه انجام دهند و افزود: برای خانواده‌هایی که امکان دسترسی به اینترنت یا تجهیزات لازم را ندارند، مدارس آمادگی همکاری و انجام فرآیند ثبت‌نام را دارند.

وی تأکید کرد: تمامی برنامه‌ریزی‌های انجام شده بر اساس شرایط فعلی کشور است، اما در صورت تغییر شرایط، تصمیمات متناسب اتخاذ خواهد شد و برای همه سناریوهای احتمالی پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است.