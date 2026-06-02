کمک ۴۰۱ میلیون تومانی عشایر زیرکوه به ستاد پشتیبانی از دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ دشمن آمریکایی- صهیونی علیه ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی، هر یک از گروه‌های مختلف مردم با کمک های نقدی و غیر نقدی خود علاوه بر حضور شبانه در اجتماعات میادین و خیابان‌های شهر و روستای این سرزمین، حمایت خود را از دلاور مردان نیروهای مسلح اعلام کردند.

عشایر خراسان جنوبی هم مانند عشایر دیگر نقاط کشور از زمان شروع جنگ تحمیلی علاوه بر حضور در اجتماعات با کمک های نقدی ، همواره حامی نیروهای مسلح بوده اند.

مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی در گفتگو با مهر با اشاره به حضور گسترده عشایر استان در اجتماعات شبانه به خبرنگار مهر گفت: عشایر خراسان جنوبی از ابتدای آغاز جنگ تحمیلی تلاش کرده‌اند که با کمک های مالی خود یاری گر نیروهای غیور مسلح باشند.

حجت خادمی‌نژاد تصریح کرد: در تداوم این کمک‌ها، عشایر همیشه در صحنه شهرستان زیرکوه در اقدامی ارزشمند و خداپسندانه، مبلغ ۴۰۱ میلیون و ۶۰ هزار تومان را به حساب ستاد پشتیبانی از دفاع مقدس واریز کردند.

‌وی با بیان اینکه انجام این اقدام در راستای اعلام حمایت از آرمان‌های والای دفاع مقدس و تداوم روحیه ایثار، همدلی و پشتیبانی از ارزش‌های انقلاب اسلامی انجام شده است، افزود: همچنین آن‌ها با این کار، جلوه‌ای دیگر از وفاداری، بصیرت و مسئولیت‌پذیری عشایر شریف شهرستان زیرکوه را به نمایش گذاشته شد.

وی خاطرنشان کرد: عشایر این شهرستان همواره در مقاطع مختلف، حضوری مؤثر و افتخارآفرین در صحنه‌های پشتیبانی از نظام و ارزش‌های اسلامی داشته‌اند و این بار نیز با این حرکت ارزشمند، برگ زرین دیگری در کارنامه درخشان خود ثبت کردند.