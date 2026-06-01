آموزش رایگان و مستقیم قرآن در مسجد الحرام با اپلیکیشن «بین الحرمین»

به گزارش خبرگزاری مهر، این اپلیکیشن از طریق یک سیستم جامع دیجیتال به صورت رایگان و مستقیماً از داخل مسجدالحرام در اختیار کاربران از کشورهای مختلف جهان قرار میگیرد.
تولیت امور دینی مسجدالحرام و مسجدالنبی(ص) اعلام کرد که برنامه تلاوت الکترونیکی قرآن به گسترش آموزش قرآن و تسهیل یادگیری آن برای همه اقشار جامعه کمک میکند.
این برنامه با بهرهمندی از گروهی از معلمان قرآن مرد و زن و با استفاده از جدیدترین فناوریهای دیجیتال، کاربران را قادر میسازد در جلسات آموزشی ثبت نام کرده و مستقیماً از راه دور با معلمان ارتباط برقرار کنند.
تولیت امور دینی مسجدالحرام و مسجدالنبی(ص) توضیح داد که این اپلیکیشن با فراهمکردن امکان آموزش قرآن متناسب با گروههای سنی و سطوح مختلف تحصیلی، امکان تصحیح قرائت و آموزش قواعد تجوید را نیز فراهم میکند و در راستای مأموریت جهانی حرمین شریفین در آموزش کتاب خدا و انتشار ارشادات قرآنی مبتنی بر میانهروی راهاندازی شده است.
این مرکز تأکید کرد: اپلیکیشن حرمین برای خدمت به زائران و قرآنآموزان در سراسر جهان راهاندازی شده است و امکان بهرهمندی آسان و راحت از برنامههای آموزشی از طریق پلتفرمهای الکترونیکی و اپلیکیشنهای هوشمند را برای علاقهمندان به یادگیری قرآن کریم فراهم کرده است.
بنا به اعلام تولیت امور دینی مسجدالحرام و ومسجدالنبی(ص)، ثبت نام و بهرهمندی از خدمات اپلیکیشن آموزش تلاوت قرآن با دانلود اپلیکیشن از طریق اپل استور اپل به نشانی «https://apps.apple.com/sa/app » و گوگل پلی استور به آدرس « https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eqrra.muqra.macca » و همچنین مراجعه به وبسایت «https://quran.prh.gov.sa/» امکانپذیر است.
نظر شما