  1. دين، حوزه، انديشه
  2. قرآن و عترت
۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۰

آموزش رایگان و مستقیم قرآن در مسجد الحرام با اپلیکیشن «بین الحرمین»

آموزش رایگان و مستقیم قرآن در مسجد الحرام با اپلیکیشن «بین الحرمین»

تولیت امور دینی در مسجدالحرام و مسجدالنبی(ص) اپلیکیشن آموزش مجازی تلاوت «حرمین» را برای آموزش قرائت صحیح قرآن از راه دور راه‌اندازی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این اپلیکیشن از طریق یک سیستم جامع دیجیتال به صورت رایگان و مستقیماً از داخل مسجدالحرام در اختیار کاربران از کشورهای مختلف جهان قرار می‌گیرد.

تولیت امور دینی مسجدالحرام و مسجدالنبی(ص) اعلام کرد که برنامه تلاوت الکترونیکی قرآن به گسترش آموزش قرآن و تسهیل یادگیری آن برای همه اقشار جامعه کمک می‌کند.

این برنامه با بهره‌مندی از گروهی از معلمان قرآن مرد و زن و با استفاده از جدیدترین فناوری‌های دیجیتال، کاربران را قادر می‌سازد در جلسات آموزشی ثبت نام کرده و مستقیماً از راه دور با معلمان ارتباط برقرار کنند.

تولیت امور دینی مسجدالحرام و مسجدالنبی(ص) توضیح داد که این اپلیکیشن با فراهم‌کردن امکان آموزش قرآن متناسب با گروه‌های سنی و سطوح مختلف تحصیلی، امکان تصحیح قرائت و آموزش قواعد تجوید را نیز فراهم می‌کند و در راستای مأموریت جهانی حرمین شریفین در آموزش کتاب خدا و انتشار ارشادات قرآنی مبتنی بر میانه‌روی راه‌اندازی شده است.

این مرکز تأکید کرد: اپلیکیشن حرمین برای خدمت به زائران و قرآن‌آموزان در سراسر جهان راه‌اندازی شده است و امکان بهره‌مندی آسان و راحت از برنامه‌های آموزشی از طریق پلتفرم‌های الکترونیکی و اپلیکیشن‌های هوشمند را برای علاقه‌مندان به یادگیری قرآن کریم فراهم کرده است.

بنا به اعلام تولیت امور دینی مسجدالحرام و ومسجدالنبی(ص)، ثبت نام و بهره‌مندی از خدمات اپلیکیشن آموزش تلاوت قرآن با دانلود اپلیکیشن از طریق اپل استور اپل به نشانی «https://apps.apple.com/sa/app » و گوگل پلی استور به آدرس « https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eqrra.muqra.macca » و همچنین مراجعه به وب‌سایت «https://quran.prh.gov.sa/» امکان‌پذیر است.

کد مطلب 6846504
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها