علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت طرح مجلس برای مدیریت و حکمرانی ایران بر تنگه هرمز، اظهار کرد: منتظریم تا جلسات صحن مجلس به صورت رسمی تشکیل شود تا این طرح را تبدیل به قانون کنیم.
وی افزود: البته مدیریت ایران بر تنگه هرمز همین الان هم در حال اعمال است و ما فقط به دنبال آن هستیم که این طرح را نیز به تصویب برسانیم تا این مدیریت بیش از پیش تثبیت شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: زمانی که آمریکا سازمان تازه تأسیس ما یعنی «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» را تحریم میکند، به این معناست که همین الان هم ایران بر مدیریت تنگه هرمز اشراف و مدیریت دارد، چرا که این نهاد ایرانی برای بررسی درخواستهای عبور از تنگه هرمز ایجاد شده و آمریکا آن را تحریم کرده است.
بروجردی ادامه داد: هماکنون حاکمیت، مدیریت و کنترل ایران بر تنگه هرمز در حال اعمال است و ما میخواهیم این موضوع را علاوه بر رویهای که اکنون در تنگه اعمال میشود، در قالب قانون نیز تثبیت کنیم. انشاءالله مرحله قانونگذاری آن در مجلس نیز طی خواهد شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره ابعاد حقوقی این موضوع نیز گفت: تنگه هرمز در آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار دارد، بنابراین فقط ایران و عمان میتوانند درباره نحوه مدیریت آن تصمیمگیری کنند و هیچ کشور دیگری حق دخالت در این زمینه را ندارد.
بروجردی خاطرنشان کرد: مقامات کشورمان، از جمله معاون وزیر امور خارجه، در این زمینه با طرف عمانی گفتگوهایی داشتهاند و مذاکرات همچنان ادامه دارد تا به چارچوبی برای نحوه مدیریت ایران و عمان بر تنگه هرمز دست یابیم. علیرغم فشارهای آمریکا، عمانیها نیز در این زمینه پای کار هستند.
