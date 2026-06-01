مشهد میزبان اردو تیم ملی جودو بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن دوشنگی اظهار کرد: اردوی آمادهسازی تیم ملی جودو بانوان از ۶ تا ۱۴ خرداد به میزبانی مشهد برگزار میشود. ۹ جودوکار برتر کشور در این اردو حضور دارند که از استان خراسان رضوی، پنج ورزشکار از جمله بهاره مهاجر، زهرا بخشی، بیتا ابهری، بهاره رهبر و دینا رستمی در این جمع حضور دارند.
دبیر هیئت جودو خراسان رضوی با اشاره به روند پیشرفت جودو خراسان رضوی در سالهای اخیر، تأکید کرد: رشد جودو استان خراسان رضوی در این چهار سال گذشته، حداقل صد درصد بوده است. این رشد در بخش پسران و بهویژه بانوان مشهود بوده و در شهرستانهایی مانند نیشابور نیز ما قهرمانان استانی و کشوری داریم.
وی ادامه داد: بانوانی که به اردوی تیم ملی دعوت شدند، بهترین عملکرد را داشتهاند. ما در استان خراسان رضوی مسابقات داخلی برگزار میکنیم و در هر وزن حداقل ۱۰ تا ۱۲ نفر و در برخی وزنها تا ۲۰ نفر جودوکار بانو داریم. این مسابقات داخلی فرصت انتخاب نفرات برتر برای اعزام به مسابقات کشوری و تیم ملی را فراهم میکند.
دوشنگی تصریح کرد: خوشبختانه بیشترین دعوتشدگان در اردو تیم ملی جودو بانوان از استان خراسان رضوی هستند. اطمینان داریم که این ورزشکاران منتخب در اردو، آماده مسابقات بینالمللی خواهند شد. دعوت به اردوی تیم ملی، نتیجه تلاش ورزشکاران، مربیان و هیئت استان است و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند که بانوان جودوکار خراسان رضوی بیش از پیش در سطح ملی و بینالمللی بدرخشند.
نظر شما