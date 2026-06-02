معصومه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت آماده‌سازی ملی‌پوشان اظهار کرد: نخستین اردوی تیم ملی پس از وقفه‌ای طولانی در تهران برگزار شد که خوشبختانه اردوی بسیار خوبی بود و از سطح کیفی مطلوبی برخوردار بود.

وی افزود: انگیزه بالای دختران جودوکار در این اردو کاملاً مشهود بود و این موضوع نشان‌دهنده حرفه‌ای بودن و تعهد بالای ورزشکاران ماست. در حال حاضر نیز دومین اردوی تیم ملی را در مشهد پشت سر می‌گذاریم و پس از پایان این مرحله، اردوهای بعدی نیز بدون وقفه برگزار خواهد شد.

جعفری با تأکید بر تداوم برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی گفت: تلاش می‌کنیم با برگزاری اردوهای منظم و مستمر، جودوکاران را به بالاترین سطح آمادگی برسانیم تا بتوانند در رویدادهای مهم پیش‌رو عملکرد موفقی داشته باشند.

سرمربی تیم ملی جودو بانوان مهم‌ترین مسابقه پیش روی ملی‌پوشان را رقابت‌های آسیایی نوجوانان و جوانان عنوان کرد و گفت: این مسابقات تیرماه به میزبانی اردن برگزار می‌شود و در چند وزن که از آمادگی و شانس بیشتری برخوردار هستند، نمایندگان کشورمان را اعزام خواهیم کرد.

وی در پایان با اشاره به برنامه‌های تیم بزرگسالان خاطرنشان کرد: ملی‌پوشان بزرگسال نیز برای حضور در رقابت‌های ناگویا ۲۰۲۶ آماده می‌شوند. امیدوارم و اطمینان دارم که دختران جودوکار ایران با تلاش و انگیزه‌ای که دارند، موفق به کسب خوش‌رنگ‌ترین مدال‌ها در میادین پیش رو شوند.