۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۹

۷۰ درصد تسهیلات اشتغال استان سمنان جذب شد؛ کسب رتبه پنجم کشور

سمنان- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان از جذب ۷۰ درصدی تسهیلات اشتغال سهم این استان از محل «یک‌هفتم قانون بودجه» خبر داد و گفت: استان موفق شد رتبه پنجم کشوری را کسب کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کاظمی صبح دوشنبه در جلسه شورای اشتغال استان سمنان در استانداری، از جذب حدود ۷۰ درصدی تسهیلات اشتغال سهم موسوم به یک هفتم قانون بودجه در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

وی افزود: این اعتبارات یک هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان بود که تا اردیبهشت ۱۴۰۵ فرصت تخصیص آنرا در استان سمنان داشتیم و خوشبختانه ۷۰ درصد از این میزان جذب شد.

مدیرکل اقتصاد داریی استان سمنان با بیان اینکه این میزان جذب با توجه به دو جنگ تحمیلی در سال قبل، میزان نسبتاً خوبی است، تاکید کرد: سمنان در رتبه بندی کشوری از لحاظ جذب این اعتبارات رتبه پنجم را کسب کرده است.

کاظمی با اشاه به شرایط سال ۱۴۰۴ اعلام کرد: ابلاغ تسهیلات اشتغال در سال ۱۴۰۴ به واسطه جنگ تحمیلی اول با تاخیر روبرو شد لذا درخواست شده تا جذب آن هم تمدید شود که اگر این اتفاق صورت گیرد می توانیم درصد جذب را افزایش هم دهیم.

وی با بیان اینکه پیش بینی اعتبارات تسهیلات اشتغال امسال یک هزار و ۶۷۷ هزار میلیارد تومان است که تلاش می کنیم در سال ۱۴۰۵ نیز نسبت به جذب این اعتبارات اقدامات خوبی را صورت دهیم، بیان داشت: در این مسیر همراهی بانک ها هم اهمیت ویژه ای دارد.

کد مطلب 6846557

