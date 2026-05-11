اعطای ۱۲۹۰ همت تسهیلات تولید در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کاظمی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان با اشاره به عملکرد حوزه تسهیلات حمایتی ابراز کرد: در سال گذشته یک هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان تسهیلات در قالب طرحهای اشتغالزایی و حمایت از تولید در استان پرداخت شده است.
وی افزود: در این بازه زمانی ۷۶۳ میلیارد تومان تسهیلات تبصرهای نیز برای حمایت از اشتغال و پشتیبانی از اقشار هدف در اختیار دستگاههای حمایتی قرار گرفته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان ادامه داد: بخش مهمی از این منابع در عمل به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یافته تا از توقف فعالیت بنگاهها و تعدیل نیرو در شرایط اقتصادی جلوگیری شود همچنین هدف اصلی این سیاستها حفظ پایداری تولید در شرایط نوسان اقتصادی و کاهش فشار بر بازار کار استان بوده است.
کاظمی با اشاره به وضعیت تأمین مالی استان اظهارداشت: در سال ۱۴۰۴ حدود ۱.۸۵ همت اوراق مالی در استان منتشر و جذب شد که نقش مهمی در تأمین منابع مالی پروژههای عمرانی، توسعهای و زیرساختی داشته است. این اقدام به گفته وی موجب تسریع در اجرای طرحهای اولویتدار استان شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان همچنین به موضوع مولدسازی داراییهای دولت اشاره کرد و گفت: با وجود برخی موانع اولیه، با پیگیری استاندار و همکاری دستگاههای اجرایی، فرآیند مولدسازی داراییهای مازاد در استان سرعت گرفت و پنج فقره ملک مازاد با ارزش حدود ۳۹۰ میلیارد تومان تعیین تکلیف شد. این اقدام به گفته وی در راستای افزایش بهرهوری داراییهای دولتی و استفاده بهینه از منابع انجام شده است.
کاظمی از تحقق ۱۰۴ درصدی درآمدهای مالیاتی استان در سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: این میزان عملکرد در مقایسه با میانگین کشوری ۹۱.۸ درصد بیانگر بهبود روند وصول درآمدهای مالیاتی و ارتقای انضباط مالی در استان است. کاظمی این موفقیت را حاصل همکاری دستگاههای اجرایی و همراهی فعالان اقتصادی استان دانست.
وی با اشاره به اقدامات حمایتی در شرایط ناشی از جنگ اخیر افزود: با اجرای بستههای حمایتی ویژه دولت، از بیکاری سه هزار و ۴۱۱ کارگر در واحدهای تولیدی استان جلوگیری شد و اشتغال موجود حفظ شده است همچنین این حمایتها عمدتاً شامل پرداخت تسهیلات به کارگاههای کوچک، متوسط و تکنفره برای تأمین نقدینگی و همچنین تأمین منابع لازم برای پرداخت حقوق و دستمزد کارگران در ماههای فروردین و اردیبهشت بوده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان گفت: تاکنون ۱۳۲ واحد تولیدی در این طرحها ثبتنام کردهاند و بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان تسهیلات در این چارچوب پرداخت شده و روند اجرای طرح همچنان ادامه دارد.
