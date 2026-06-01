استعلام خودکار چک صیادی پیش از تائید در ۱۶ بانک فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بررسی عملکرد بانکها در اجرای تکالیف ماده ۲۱ مکرر قانون چک حاکی از آن است که تعداد بانکهای ارائهدهنده استعلام خودکار پیش از تأیید چک از طریق درگاههای غیرحضوری به ۱۶ بانک افزایش یافته است.
در حال حاضر، مشتریان بانکهای ملت، گردشگری، کشاورزی، کارآفرین، صادرات، سینا، سامان، رفاه کارگران، خاورمیانه، تجارت، پارسیان، پاسارگاد، ایران ونزوئلا، ایران زمین، قرضالحسنه رسالت و مؤسسه اعتباری ملل پیش از تأیید چک، بهطور خودکار اطلاعات تجمیعی صادرکننده چک را مشاهده میکنند.
استعلام چک، راهکاری است که بانک مرکزی با هدف افزایش استحکام و اطمینان در معاملات و نیز حفظ اعتبار چک بهعنوان ابزار پرداخت طراحی کرده است تا خطرات احتمالی برای طرفین معامله کاهش پیدا کند.
در حال حاضر، استعلام چک صیادی از روشهای گوناگونی نظیر همراهبانک، اینترنت بانک، اپلیکیشنهای پرداخت موبایلی، خودپردازهای بانکی و سامانه پیامکی ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ امکانپذیر است.
گیرنده چک صیادی از طریق این استعلام، قادر خواهد بود مجموع مبالغ چکهای برگشتی (رفع سواثر شده و رفع سواثر نشده)، همچنین مبالغ چکهای در راه یا چکهایی که صادر شدهاند اما موعد تسویه آنها هنوز فرا نرسیده را مشاهده کند. بنابراین توصیه می شود ذینفعان چک در زمان انجام معاملات خود حتما نسبت به استعلام اطلاعات تجمیع شده چک اقدام کنند.
