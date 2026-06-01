  1. استانها
  2. یزد
۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴

طلسم ۱۵ ساله داربست‌های «بقعه سیدرکن‌الدین» یزد شکسته شد

طلسم ۱۵ ساله داربست‌های «بقعه سیدرکن‌الدین» یزد شکسته شد

یزد - مدیر پایگاه شهر میراث جهانی یزد گفت: با اتمام مرمت مدرسه رکنیه یا بقعه سیدرکن‌الدین شهر یزد بعد از ۱۵ سال انتظار این بنا از حصار داربست‌های فلزی رها شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید علومی، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران مدرسه رکنیه را یکی از یادگارهای ارزشمند دوران اتابکان و آل‌مظفر توصیف کرد.

وی افزود: این بنا به دلیل برخورداری از آرایه‌های معماری کم‌نظیر از جمله کتیبه‌های گچی و رنگی، تزیینات «طلاچسبان» و دیوارنگاره‌های ظریف، جایگاهی ویژه در میان ابنیه تاریخی این شهر جهانی دارد.

طلسم ۱۵ ساله داربست‌های «بقعه سیدرکن‌الدین» یزد شکسته شد

علومی با اشاره به اینکه فرآیند حفاظت از این بنای شاخص، مسیری طولانی و پرفراز و نشیب را طی کرده است در تشریح جزئیات این پروژه بیان کرد: مطالعات علمی فن‌شناسی و آسیب‌شناسی این تزیینات در سال ۱۳۸۴ آغاز شد و پس از تصویب طرح مرمت در سال ۱۳۸۶، کارگاه تخصصی با نصب داربست‌های فلزی در گنبدخانه برپا شد. با این حال، تأمین نامنظم اعتبارات ملی باعث شد تا این پروژه در ۸ فاز اجرایی و طی ۱۵ سال به طول انجامد.

وی نقطه عطف این عملیات مرمتی، بازدید استاندار یزد از پروژه در آذرماه ۱۴۰۴ دانست و گفت: گره کور تأمین مالی گشوده شد و با تخصیص ۵۰ میلیارد ریال از اعتبارات استانی، امکان تکمیل حفاظت و مرمت گنبدخانه و در نهایت برچیده شدن داربست‌هایی که ۱۵ سال بر چهره بنا سنگینی می‌کردند را فراهم آورد.

مدیر پایگاه میراث جهانی یزد با اشاره به فازهای بعدی این عملیات، گفت: در حال حاضر پس از اتمام موفقیت‌آمیز مرمت گنبدخانه، کارگاه مرمت تزیینات ایوانِ مدرسه رکنیه آغاز شده است.

طلسم ۱۵ ساله داربست‌های «بقعه سیدرکن‌الدین» یزد شکسته شد

وی گفت: نکته قابل توجه در این پروژه، رویکرد علمی تیم‌های تخصصی کشور بوده است؛ به‌طوری‌که این عملیات مرمتی تنها به حفاظت فیزیکی محدود نمانده و تاکنون منجر به تولید ده‌ها مقاله علمی-پژوهشی در سطح بین‌المللی و تدوین پایان‌نامه‌های متعدد دانشگاهی در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری شده است که گنجینه‌ای از دانش فنی را برای میراث فرهنگی کشور به ارمغان آورده است.

کد مطلب 6846652

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها