به گزارش خبرنگار مهر، مجید علومی، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران مدرسه رکنیه را یکی از یادگارهای ارزشمند دوران اتابکان و آلمظفر توصیف کرد.
وی افزود: این بنا به دلیل برخورداری از آرایههای معماری کمنظیر از جمله کتیبههای گچی و رنگی، تزیینات «طلاچسبان» و دیوارنگارههای ظریف، جایگاهی ویژه در میان ابنیه تاریخی این شهر جهانی دارد.
علومی با اشاره به اینکه فرآیند حفاظت از این بنای شاخص، مسیری طولانی و پرفراز و نشیب را طی کرده است در تشریح جزئیات این پروژه بیان کرد: مطالعات علمی فنشناسی و آسیبشناسی این تزیینات در سال ۱۳۸۴ آغاز شد و پس از تصویب طرح مرمت در سال ۱۳۸۶، کارگاه تخصصی با نصب داربستهای فلزی در گنبدخانه برپا شد. با این حال، تأمین نامنظم اعتبارات ملی باعث شد تا این پروژه در ۸ فاز اجرایی و طی ۱۵ سال به طول انجامد.
وی نقطه عطف این عملیات مرمتی، بازدید استاندار یزد از پروژه در آذرماه ۱۴۰۴ دانست و گفت: گره کور تأمین مالی گشوده شد و با تخصیص ۵۰ میلیارد ریال از اعتبارات استانی، امکان تکمیل حفاظت و مرمت گنبدخانه و در نهایت برچیده شدن داربستهایی که ۱۵ سال بر چهره بنا سنگینی میکردند را فراهم آورد.
مدیر پایگاه میراث جهانی یزد با اشاره به فازهای بعدی این عملیات، گفت: در حال حاضر پس از اتمام موفقیتآمیز مرمت گنبدخانه، کارگاه مرمت تزیینات ایوانِ مدرسه رکنیه آغاز شده است.
وی گفت: نکته قابل توجه در این پروژه، رویکرد علمی تیمهای تخصصی کشور بوده است؛ بهطوریکه این عملیات مرمتی تنها به حفاظت فیزیکی محدود نمانده و تاکنون منجر به تولید دهها مقاله علمی-پژوهشی در سطح بینالمللی و تدوین پایاننامههای متعدد دانشگاهی در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری شده است که گنجینهای از دانش فنی را برای میراث فرهنگی کشور به ارمغان آورده است.
