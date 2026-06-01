به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کریمی گفت: در سایه تلاش‌های شبانه‌روزی، تخصص‌گرایی و برنامه‌ریزی‌های هدفمند، موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی این اداره‌کل توانست در رقابت با سایر مراکز موزه‌ای، عنوان ارزشمند موزه برتر کشور را از سوی انجمن موزه‌های ایران و کمیته ملی موزه‌ها به خود اختصاص دهد.

وی افزود: علاوه بر این موفقیت ملی، موزه تاریخ طبیعی استان به دلیل عملکرد درخشان و اقدامات مؤثر در مدیریت بحران، به پاس تلاش‌های صادقانه در راستای پیشگیری، آمادگی و مقابله با مخاطرات، مفتخر به دریافت لوح تقدیر ویژه از سوی این نهاد ملی شده است.

کریمی بیان کرد: موزه‌ها به عنوان حافظان اصالت، کانون‌های اندیشه و پیونددهنده نسل‌های گذشته و آینده، نقشی بنیادین در هویت فرهنگی و زیست‌محیطی ایران‌زمین دارند؛ کسب عنوان برتر کشور نشان‌دهنده تعهد والای همکاران ما در صیانت از میراث طبیعی این استان و ارتقای استانداردهای حفاظتی و آموزشی است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال‌وبختیاری در پایان خاطرنشان کرد: این موفقیت بزرگ را به تمامی کارکنان دلسوز، کارشناسان و تلاشگران موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی استان که با همدلی و مسئولیت‌پذیری این افتخار را برای چهارمحال‌وبختیاری به ارمغان آوردند، تبریک می‌گویم و امیدوارم این مسیر درخشان در خدمت به میراث ارزشمند طبیعی و تنوع زیستی استان همچنان با قوت ادامه یابد.