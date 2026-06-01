حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم خانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن عید سعید غدیرخم اظهار کرد: امسال نیز همزمان با سراسر کشور، آیین جشن بزرگ «مهمانی کیلومتری غدیر» با حضور پرشور مردم و فعالان فرهنگی در شهرستان فریدن برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه مسیر بلوار طالقانی تا میدان شهرداری به عنوان کانون اصلی این جشن انتخاب شده است افزود: در این مسیر حدود ۲۰ موکب فرهنگی و پذیرایی با مشارکت گروه‌های مردمی برپا خواهد شد تا ضمن پذیرایی از میهمانان، فضای معنوی و پرنشاطی را برای خانواده‌ها و نسل جوان فراهم آورند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فریدن همچنین از برنامه‌ریزی برای اطعام شهروندان خبر داد و گفت: در راستای اجرای سنت حسنه اطعام در روز غدیر، حدود ۴ هزار پرس غذای گرم با همت خیرین و خادمان اهل‌بیت (ع) طبخ و در میان شرکت‌کنندگان در این جشن توزیع خواهد شد.

وی با اشاره به ماهیت مردمی این رویداد تصریح کرد: محوریت اصلی برنامه‌های عید غدیر در فریدن بر پایه حضور مردم و خانواده‌هاست .

مواکب فرهنگی، بستری را فراهم می‌کنند تا مفاهیم بلند غدیر در قالب‌های هنری و جذاب به مخاطبان به‌ویژه نسل نوجوان عرضه شود.

حجت‌الاسلام خانی تاکید کرد : برگزاری چنین رویدادهایی نقش مؤثری در ترویج سبک زندگی علوی و تقویت همبستگی اجتماعی دارد و امیدواریم با مشارکت شهروندان، شاهد برپایی جشنی درخور شأن امیرالمؤمنین (ع) در شهرستان فریدن باشیم.