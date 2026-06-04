شروع جشن کیلومتری غدیر در مازندران؛ ۱۱۰ موکب در ساری برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشنهای مردمی دهه امامت و ولایت در مازندران از دقایقی قبل با برپایی ۱۱۰ موکب در مسیر میدان ساعت تا میدان آئینی امام حسین(ع) ساری آغاز شد و این آیین باشکوه تا پاسی از شب و حضور پرشور مردم در قالب یک اجتماع عظیم ولایی ادامه دارد.
مزمان با سراسر استان مازندران از گلوگاه تا رامسر، قلب جشنهای بزرگ غدیر در مرکز استان یعنی شهر ساری از دقایقی قبل بهطور رسمی شروع به کار کرد. مسیر اصلی این شهر از میدان ساعت تا میدان آئینی امام حسین (ع) با برپایی ۱۱۰ موکب، چهرهای متفاوت و سراسر جشن و شور به خود گرفته است.
بر اساس گزارشهای میدانی، این مواکب شامل ایستگاههای فرهنگی، هنری، اطعام و پذیرایی از زائران و روزهداران، ایستگاههای کودک، خدمات پزشکی، مشاورههای دینی و حقوقی، عکس، بازی، کتاب و فیلم هستند که خدمات متنوعی را به شرکتکنندگان ارائه میدهند.
پیشبینی میشود با فرا رسیدن شب، اجتماع پرشور و بینظیر مردمی در این مسیر شکل بگیرد و مردم مازندران با حضور حماسی خود، بار دیگر ارادت خویش به امیرالمؤمنین علی (ع) و آرمانهای ولایت را به نمایش بگذارند.
این جشنها که از گلوگاه (شرق مازندران) تا رامسر (غرب استان) در حال برگزاری است، به گفته برگزارکنندگان، بزرگترین پویش مردمی جشن غدیر در شمال کشور محسوب میشود و تا ساعات پایانی امشب ادامه خواهد داشت.
نظر شما