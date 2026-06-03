حجتالاسلام سید هدایت محمودیاصل در گفتوگو با خبرنگار مهر با تبریک عید سعید غدیر خم اظهار کرد: عید غدیر، عیداللهالاکبر و یکی از بزرگترین اعیاد شیعیان است و موسمی برای جشن، سرور، ابراز ارادت به امیرالمؤمنین علی(ع) و فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ علوی و معرفی مکتب نورانی اهل بیت(ع) است.
وی با اشاره به برنامههای پیشبینی شده در این شهرستان برای روز عید غدیر افزود: مردم ولایی و محب اهل بیت(ع) در این شهر همانند سالهای گذشته برای شب و روز عید غدیر برنامههای متنوعی تدارک دیدهاند.
امام جمعه لنده ادامه داد: در سالهای گذشته موکبهای خیابانی متعددی در سطح شهر، مقابل منازل، کوچهها و خیابانهای اصلی برپا میشد و مردم به شیوههای مختلف شادی و ارادت خود را به اهل بیت عصمت و طهارت(ع) ابراز میکردند.
وی تصریح کرد: امسال نیز متناسب با برنامههای اجتماع شبانه که در سطح شهرستان برگزار میشود، موکبهای متعددی در اطراف محل برگزاری این اجتماعات دایر شده که شامل موکبهای فرهنگی و پذیرایی بوده و جلوهای از عشق و علاقه مردم به امیرالمؤمنین علی(ع) را به نمایش میگذارد.
حجتالاسلام محمودیاصل با تأکید بر مردمی بودن این برنامهها تصریح کرد: اگرچه دستگاهها و نهادهای فرهنگی نیز در اجرای برنامهها نقشآفرینی میکنند، اما نقطه قوت و ویژگی اصلی جشنهای غدیر در لنده، مشارکت گسترده مردم است.
وی جهاد تبیین، میزهای مشاوره خانواده، مشاوره مذهبی، پاسخگویی به شبهات دینی و ملی، غرفههای قصهگویی و نقاشی ویژه کودکان، پخش مولودی، نصب کتیبههای مذهبی و تصاویر امامین انقلاب و رهبر معظم انقلاب اسلامی و همچنین پذیرایی و اطعام علوی را از اعم خدمات دهی موکب ها در این شهرستان نام برد.
امام جمعه لنده اضافه کرد: امیدواریم با برگزاری این برنامهها بتوانیم شناخت عمیقتری از شخصیت، سیره و جایگاه والای امیرالمؤمنین(ع) به دست آوریم و در مسیر معرفی هرچه بیشتر فرهنگ اهل بیت(ع) به جامعه و جهان گام برداریم.
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