محسن حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در آستانه فرارسیدن عید سعید غدیر خم، بانوی نیکوکار کاشانی با اقدامی ماندگار، هزینه‌های برگزاری مراسم چهلم مادر مرحوم خود را به طرح «اطعام غدیر» اختصاص داد. این حرکت ارزشمند، ضمن زنده نگه داشتن یاد و خاطره مادر، به احیای سنّت حسنه اطعام در فرهنگ علوی و کمک به نیازمندان یاری می‌رساند.

وی ابراز کرد: سعیده ابوالفضلی با صرف هزینه‌های مربوط به مراسم چهلم مادرش، مرحومه زهرا وفاپور کاشانی، در طرح اطعام عمومی که توسط مرکز خیریه مهدیارِ کمیته امداد امام خمینی(ره) کاشان برگزار می‌شود، مشارکت کرده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) کاشان، ضمن تمجید از این اقدام خداپسندانه، آن را الگویی برجسته برای پیوند یاد عزیزان سفرکرده با سفره پربرکت امیرالمؤمنین(ع) دانست و با اشاره به اهمیّت اطعام در روز غدیر تصریح کرد: اطعام غدیر، یکی از سنّت‌های سفارش شده در اسلام است که در آن بر کمک به نیازمندان، مؤمنان و اطعام عمومی تأکید شده است و این طرح فرصتی است تا همگان بتوانیم در شادی این عید بزرگ شریک باشیم.

وی از عموم شهروندان و خیّرین دعوت کرد تا با الگوبرداری از این اقدام خداپسندانه، هزینه‌های مجالس ترحیم و یادبود عزیزان خود را به طرح‌های حمایتی و اطعام نیازمندان اختصاص دهند و در صورت تمایل به مشارکت در طرح اطعام غدیر و شریک شدن در ثواب این امر خداپسندانه می‌توانند با شماره تلفن ۰۹۰۴۴۴۳۲۰۳۰ تماس گرفته و یا از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۴۳۱۹۵۸ به نام خیریه مهدیار، در این امر خیر سهیم شوند.