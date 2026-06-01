فراخوان مردمی درمحکومیت حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش خبرنگار مهر ، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در بیانیه ای از مردم برای حضور مردمی در محکومیت حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان دعوت کرد.
در این بیانیه آمده است که« امروز «کربلای لبنان» شاهد وحشیانهترین و ناجوانمردانهترین جنایات ارتش تروریستی رژیم صهیونیستی با حمایت مستقیم و چراغسبز آشکار آمریکا است.
این حملات که در تداوم نقض صریح و مکرر آتشبس و تعدی آشکار به حریم سرزمینی و انسانی لبنان صورت میگیرد، بار دیگر چهره واقعی صهیونیسم بینالملل را نمایان ساخت؛ چهرهای که هیچ تفاوتی میان زن، کودک و غیرنظامیان قائل نیست و جز به خونریزی، ویرانی و آوارهسازی ملتها نمیاندیشد.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن تجلیل از مقام شامخ شهدای جبهه مقاومت و پایداری مردم شجاع شهرها و روستاهای جنوب لبنان، نسبت به تحرکات غاصبانه این رژیم تروریستی و کودک کش در خاک لبنان به شدت هشدار میدهد.
بیتردید، حزبالله قهرمان بهعنوان پرچمدار مقاومتِ صادق، با قدرت در برابر این تجاوزات ایستادگی کرده و معادلات دشمن را در هم خواهد شکست. تاریخ گواه است که هرگاه تروریسم دولتی اسرائیل، طعمهای را آسان پنداشته، با مشت آهنین مقاومت مواجه شده است.
این شورا همچنین از جامعه جهانی، شورای امنیت و تمامی نهادهای بینالمللی و بهویژه ملتها و دولتهای آزادیخواه میخواهد برای توقف این جنایات مستمر، اقدامی عملی و فوری صورت دهند.
جهان نباید در برابر تکرار نسلکشی در لبنان سکوت کند و اجازه دهد رژیم صهیونیستی با حمایت نامحدود آمریکا، قواعد حقوق بینالملل را بیش از این لگدمال کند.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی از عموم مردم مؤمن، بصیر و همیشه در صحنهی استان دعوت مینماید تا در تداوم حضور آگاهانه و با صلابت خویش در اجتماعات میدانی با حضور پرشور و دشمنشکن خود در اجتماعات مردمی دوشنبه شب (۱۴۰۵/۰۳/۱۱)در میادین اصلی شهرهای سراسر استان ضمن محکوم نمودن جنایات ضد بشری رژیم تروریستی اسرائیل و اعلام حمایت قاطع از ملت مقاوم لبنان و جبهه مقاومت، فریاد وحدت و همبستگی امت اسلامی را به گوش جهانیان برسانند»
