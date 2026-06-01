انهدام ۳ باند سرقت در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر در سخنانی، اظهار داشت: در راستای اجرای طرحهای ضربتی پلیس و بهمنظور ارتقای امنیت اجتماعی و افزایش احساس امنیت شهروندان، مأموران پلیس آگاهی و یگانهای انتظامی استان طی ۴۸ ساعت گذشته با انجام اقدامات اطلاعاتی، عملیاتی و گشتهای هدفمند موفق به شناسایی و انهدام سه باند سرقت در سطح استان شدند.
وی افزود: در این عملیاتها، ۶۶ سارق و چهار مالخر دستگیر و در تحقیقات انجامشده از آنان به ۸۸ فقره انواع سرقت شامل سرقت منازل، وسائط نقلیه و سایر سرقتها اعتراف کردند.
فرمانده انتظامی لرستان، تصریح کرد: در بازرسیهای انجامشده، اقلام سرقتی متعددی از جمله شش دستگاه موتورسیکلت مسروقه، مقادیری طلاجات، اموال و وسایل داخل خودرو و سایر اموال سرقتی کشف شد.
سردار هاشمی فر با تأکید بر تداوم اجرای طرحهای مقابله با سرقت در استان، تصریح کرد: پلیس با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای اطلاعاتی، عملیاتی و انتظامی، برخورد قاطع و بدون اغماض با سارقان و مالخران را در دستور کار دارد و اجازه نخواهد داد مجرمان امنیت و آرامش شهروندان را خدشهدار کنند.
وی ضمن هشدار جدی به سارقان و افرادی که اقدام به خریدوفروش اموال مسروقه میکنند، گفت: مالخری از عوامل اصلی تداوم سرقتهاست و پلیس با اشراف اطلاعاتی کامل، فعالیت سارقان و مالخران را بهصورت مستمر رصد و با متخلفان برابر قانون برخورد قاطع خواهد کرد.
