به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: در راستای مبارزه با احتکار و قاچاق کالا، مأموران انتظامی شهرستان الیگودرز حین کنترل محورهای مواصلاتی، یک دستگاه کامیون حامل بار را متوقف کردند.
در بازرسی از این خودرو، مقدار چهار تن و ۵۰۰ کیلوگرم روغننباتی که خارج از شبکه توزیع و فاقد هرگونه مجوز قانونی کشف شد.
متهم به همراه پرونده تشکیل شده جهت سیر مراحل قانونی و برخورد قاطع قضایی، تحویل مراجع ذیصلاح شد.
پلیس لرستان با قاطعیت با هرگونه فعالیت غیرقانونی در زمینه احتکار و قاچاق کالا برخورد خواهد کرد.
