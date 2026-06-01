۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵

کشف ۴.۵ تن روغن‌نباتی خارج از شبکه توزیع در الیگودرز

الیگودرز - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از کشف ۴.۵ تن روغن‌نباتی خارج از شبکه توزیع در شهرستان الیگودرز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: در راستای مبارزه با احتکار و قاچاق کالا، مأموران انتظامی شهرستان الیگودرز حین کنترل محورهای مواصلاتی، یک دستگاه کامیون حامل بار را متوقف کردند.

در بازرسی از این خودرو، مقدار چهار تن و ۵۰۰ کیلوگرم روغن‌نباتی که خارج از شبکه توزیع و فاقد هرگونه مجوز قانونی کشف شد.

متهم به همراه پرونده تشکیل شده جهت سیر مراحل قانونی و برخورد قاطع قضایی، تحویل مراجع ذی‌صلاح شد.

پلیس لرستان با قاطعیت با هرگونه فعالیت غیرقانونی در زمینه احتکار و قاچاق کالا برخورد خواهد کرد.

