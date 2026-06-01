هماهنگی نهادهای اجرایی و تبلیغی عامل برگزاری باشکوه مراسمات مذهبی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید حسن اصلنژادی صبح دوشنبه با حضور در فرمانداری شهرستان اهر با علیرضا خاکپور، فرماندار این شهرستان، دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، اصلنژادی با اشاره به نقش کلیدی فرمانداران در تسهیل امور فرهنگی و دینی، اظهار کرد: هماهنگی و تعامل نزدیک میان دستگاههای اجرایی و نهادهای تبلیغی، کلید اصلی برگزاری موفق و باشکوه مراسمهای ملی و مذهبی است.
وی افزود: رویکرد تعاملی و حمایتهای فرمانداری شهرستان اهر در ساماندهی تجمعات مذهبی و برنامههای فرهنگی، شایسته تقدیر است.
مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان، از همراهی علیرضا خاکپور، فرماندار اهر، با اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان قدردانی کرد و گفت: این همکاری سازنده، سرمایه اجتماعی بزرگی برای نهادهای فرهنگی فراهم آورده است.
در ابتدای این دیدار، علیرضا خاکپور نیز ضمن خیرمقدم به مدیرکل تبلیغات اسلامی استان، از تلاشهای حجتالاسلام محمد ایمانی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اهر، در جهت مدیریت مطلوب تجمعات شبانه مردم قدردانی کرد.
فرماندار اهر، تعامل میان دستگاههای اجرایی و نهادهای فرهنگی را عامل مهمی در انسجام اجتماعی و ارتقای سطح برنامههای دینی دانست و بر تداوم این همکاریها تأکید کرد.
