به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان اهر به ریاست علیرضا خاکپور، فرماندار اهر و با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، بخشدار فندقلو و سایر اعضای ستاد عصر سهشنبه در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
خاکپور در ابتدای این جلسه با بررسی آخرین وضعیت پروژههای ورزشی شهرستان، از جمله احداث سالن رزمی، سالن ورزشی روستای نقدوز و وضعیت چمن ورزشگاه تختی اهر، بر ضرورت توسعه زیرساختهای ورزشی تأکید کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در شهرستان اظهار کرد: زمین مجاور سالن ورزشی ولیعصر (عج) اهر قابلیت احداث دستکم دو زمین چمن مصنوعی را دارد و لازم است متولیان امر با جدیت نسبت به جذب سرمایهگذار برای اجرای این پروژه اقدام کنند.
فرماندار اهر همچنین بر لزوم پیگیری مستمر احداث ساختمان خانه جوانان اهر تأکید کرد و گفت: هر اقدامی که در مسیر ساخت و راهاندازی خانه جوانان انجام شود، سرمایهگذاری ارزشمندی برای آینده جوانان این شهرستان خواهد بود و آثار مثبت آن در سالهای آینده نمایان میشود.
وی در ادامه با اشاره به نقش رسانهها در توسعه شهرستان، اظهار کرد: اصحاب رسانه باید مسائل اساسی و مطالبات واقعی مردم، بهویژه جوانان را بهصورت جدی پیگیری کنند و مسئولان را نسبت به انجام وظایف و تکمیل پروژههای نیمهتمام پاسخگو نگه دارند.
خاکپور افزود: رسانهها نقش مهمی در هدایت افکار عمومی و مطالبهگری سازنده دارند و لازم است از پرداختن به موضوعات حاشیهای و کماثر پرهیز کرده و ظرفیت خود را در مسیر توسعه شهرستان به کار گیرند.
رئیس ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان اهر با تأکید بر ضرورت استفاده بهینه از امکانات موجود، خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی باید نسبت به داشتههای خود حساس باشند و با برنامهریزی اصولی، از امکانات موجود در راستای خدمت به جامعه و بهویژه جوانان بهرهبرداری بهتری داشته باشند.
وی آموزش رفتارهای اجتماعی و مهارتهای زندگی را از مهمترین نیازهای نسل امروز برشمرد و گفت: باید شیوه صحیح زندگی و رفتارهای اجتماعی را به فرزندان آموزش دهیم تا آنان برای حضور مؤثر در جامعه آماده شوند.
خاکپور با اشاره به اهمیت غنیسازی اوقات فراغت دانشآموزان افزود: لازم است در ایام فراغت، موضوع آموزش بهصورت جدی مورد توجه قرار گیرد و برای آن هزینه شود، چرا که داشتن برنامه برای زندگی یک اصل اساسی است و متأسفانه امروز جامعه تا حدودی از فرهنگ برنامهریزی فاصله گرفته است.
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