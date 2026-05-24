۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۶

برگزاری نشست تبیینی «بر مدار حسین» ویژه شبکه بانوان کنش‌گر در تبریز

تبریز- نشست تبیینی ویژه شبکه بانوان کنش‌گر از سلسله نشست های «بر مدار حسین» به همت واحد بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حسن اصل‌نژادی مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی صبح یکشنبه در این نشست سپردن وظیفه خطیر تربیت فرزندان و حفظ بنیان و شاکله خانواده به عنوان مولفه های اصلی رسیدن به جامعه ای سالم و متعالی رسالت به بانوان را حاکی از جایگاه و اهمیت ویژه این قشر در نگاه اسلامی برشمرد.

حجت الاسلام اصل نژادی توانمندی ها و ویژگی های منحصر بفرد بانوان را دلیل این اهمیت دانسته و نقش ویژه حضرت فاطمه زهرا (س) در تبیین ولایت امیرالمومنین علی (ع) و تبیین واقعه عاشورا توسط حضرت زینب کبری (س) را نمود و الگوی بارز این توانمندی ها عنوان کرد.

وی میدان داری جهاد تبیین را مهمترین نقش و وظیفه بانوان در شرایط حاضر دانسته و گفت: اجرایی شدن تاکیدات امام شهیدمان بر ضرورت انقلاب در عرصه های مختلف جامعه برای برپایی عملی حکومت اسلامی نیازمند توجه جدی به جهاد تبیین بوده و تحقق این مهم مستلزم نقش آفرینی جدی بانوان است.

گفتنی است تبیین ابعاد و زوایای پیدا و پنهان فرق و جریان های دینی نوظهور و انحرافی توسط حبیب طاهری مسئول امور فرق و ادیان اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی از دیگر بخش های این نشست ویژه بانوان بود.

