به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حسن اصل‌نژادی مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی صبح یکشنبه در این نشست سپردن وظیفه خطیر تربیت فرزندان و حفظ بنیان و شاکله خانواده به عنوان مولفه های اصلی رسیدن به جامعه ای سالم و متعالی رسالت به بانوان را حاکی از جایگاه و اهمیت ویژه این قشر در نگاه اسلامی برشمرد.

حجت الاسلام اصل نژادی توانمندی ها و ویژگی های منحصر بفرد بانوان را دلیل این اهمیت دانسته و نقش ویژه حضرت فاطمه زهرا (س) در تبیین ولایت امیرالمومنین علی (ع) و تبیین واقعه عاشورا توسط حضرت زینب کبری (س) را نمود و الگوی بارز این توانمندی ها عنوان کرد.

وی میدان داری جهاد تبیین را مهمترین نقش و وظیفه بانوان در شرایط حاضر دانسته و گفت: اجرایی شدن تاکیدات امام شهیدمان بر ضرورت انقلاب در عرصه های مختلف جامعه برای برپایی عملی حکومت اسلامی نیازمند توجه جدی به جهاد تبیین بوده و تحقق این مهم مستلزم نقش آفرینی جدی بانوان است.

گفتنی است تبیین ابعاد و زوایای پیدا و پنهان فرق و جریان های دینی نوظهور و انحرافی توسط حبیب طاهری مسئول امور فرق و ادیان اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی از دیگر بخش های این نشست ویژه بانوان بود.