به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شکرانی عصر دوشنبه در نخستین جلسه ستاد هماهنگی خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی شهرستان مرند، گندم را محصولی راهبردی در تأمین امنیت غذایی کشور دانست و اظهار کرد: حمایت از گندم‌کاران و تسهیل فرآیند تحویل محصول، اولویت اصلی ستاد شهرستانی است.

وی افزود: دستگاه‌های متولی از جمله تعاون روستایی، اداره غله و بخش حمل‌ونقل موظف‌اند با هماهنگی کامل، مراحل برداشت، توزین، نمونه‌برداری و پرداخت مطالبات کشاورزان را بدون اتلاف وقت و در کوتاه‌ترین زمان انجام دهند.

شکرانی با تأکید بر استانداردسازی انبارها و تجهیز مراکز خرید برای جلوگیری از ایجاد صف‌های طولانی، تصریح کرد: در تأمین سوخت ماشین‌آلات کشاورزی از جمله کمباین‌ها و تراکتورها در فصل برداشت هیچ محدودیتی وجود ندارد.

وی همچنین خواستار نظارت دقیق نیروی انتظامی بر مبادی ورودی و خروجی شهرستان برای جلوگیری از خروج غیرقانونی محصولات شد و از مدیریت جهاد کشاورزی درخواست کرد گزارش دقیقی از وضعیت تأمین و قیمت کودهای شیمیایی برای پیگیری در سطح استان ارائه کند.

در ادامه این نشست، الهیاری معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرند، سطح زیرکشت گندم را ۱۱ هزار و ۵۰۰ هکتار اعلام کرد و گفت: از این میزان ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار آبی، ۴ هزار هکتار نیمه‌آبی و ۵ هزار هکتار دیم است.

وی با برآورد تولید ۳۲ هزار تن گندم در سال زراعی جاری افزود: پس از کسر خودمصرفی و تأمین بذر سال آینده، حدود ۱۵ هزار تن گندم مازاد به مراکز خرید دولتی تحویل خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی مرند از آغاز خرید تضمینی در دو مرکز «تعاونی تولید النجق (رودقات)» و «کارخانه آرد میلاد» خبر داد و افزود: مرکز «تعاونی تولیدی میشو» نیز برای خرید محصول کلزا در منطقه تعیین شده است.

الهیاری با اشاره به نرخ‌های مصوب خرید تضمینی سال ۱۴۰۵ بیان کرد: قیمت پایه خرید تضمینی گندم با لحاظ ۳ درصد افت مفید و یک درصد افت غیرمفید، ۴۹۵ هزار ریال و نرخ خرید کلزا یک میلیون و ۱۰۰ هزار ریال تعیین شده است. به گفته وی، مراکز خرید همه‌روزه از ساعت ۸ تا ۱۷ و در زمان اوج برداشت از ساعت ۶ تا ۲۰ آماده خدمت‌رسانی هستند.

وی در پایان با هشدار نسبت به فعالیت واسطه‌ها و دلالان، از کشاورزان خواست محصول خود را صرفاً به مراکز مجاز وابسته به جهاد کشاورزی تحویل دهند و بر همکاری پلیس‌راه و دستگاه‌های محلی برای پیشگیری از حوادثی مانند آتش‌سوزی در مزارع تأکید کرد.