تجمعات خیابانی عرصه جهاد تبیین میدانی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن اصل نژادی با بیان اینکه جنگ رمضان تجسم عینی فرموده قائد شهید امت در خصوص بعثت مردم ایران به هنگامه برهه های حساس بود، گفت: این جنگ با تمام خسارات و آسیب های مادی و معنوی خود به ویژه شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و ترور فرماندهان ارشد و به خاک و خون کشیده شدن هموطنان بیگناهمان، به همه جهانیان و بویژه دنیای غرب و البته برخی افراد و جریان های خودفروخته و غرب پرست داخلی ثابت کرد که پشتوانه مردمی مهمترین عامل بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران و سوخت اصلی موشک های دشمن شکن در برابر هر گونه زیاده خواهی و تجاوزی است.

وی تجمعات خیابانی در ایام جنگ رمضان را مهمترین ادله این ادعا برشمرده و افزود: مهمترین رویکرد تبلیغات اسلامی استان در این زمینه استفاده از پشتوانه مردمی خود و بکارگیری ظرفیت تشکل های مرتبط در غنابخشی و برگزاری هرچه پرشورتر این تجمعات بوده و تمام توان شبکه روحانیت، تشکل هایی چون شورای هیئات مذهبی، کانون مداحان، انجمن شعرای اهل بیت (ع) و شبکه بانوان کنش‌گر فرهنگی و مذهبی را در این راستا بسیج کرده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با تاکید بر رویکرد کلی عبور از عناوین و آرم ها برای تحقق اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی در تمام این فعالیت ها تصریح کرد: جهاد تبیین از مهم‌ترین محورهای اقدامات و برنامه های اداره کل در ایام جنگ رمضان بوده و برپایی غرفه ها و موکب هایی چون غرفه قرآنی زندگی با آیه ها، غرفه جنگ روایت ها، غرفه ارائه خدمات مشاوره ای اجتماعی و دینی و برپایی موکب بانوان در میادین تجمعات اصلی تبریز از جمله در میدان ساعت و البته در سطح همه شهرستان های استان نیز در همین راستا صورت گرفته است.

حجت الاسلام اصل نژادی خاطر نشان کرد: همه تلاش و برنامه ریزی صورت گرفته در برپایی این غرفه ها و انجام فعالیت های متعدد فرهنگی، دینی و اجتماعی توسط مجموعه تبلیغات اسلامی استان مبتنی بر تعمیق هر چه بیشتر پیوند میدان و خیابان به عنوان کانون اصلی بازدارندگی کشور در برابر تجاوز آمریکایی صهیونی بوده تا فارغ از آرم ها و عنوان ها زمینه برای حضور حداکثری مردم در تجمعات خیابانی و خط مقدم مقاومت اجتماعی در ایام جنگ رمضان فراهم شود.