  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸

دیدار مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با امام جمعه اهر

دیدار مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با امام جمعه اهر

تبریز- مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با امام جمعه اهر دیدار و بر لزوم فعال‌سازی حوزه بانوان در این شهرستان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدحسن اصل‌نژادی عصر دوشنبه در جریان سفر خود به شهرستان اهر، با حضور در دفتر امام جمعه این شهرستان، با حجت‌الاسلام والمسلمین جلیل جلیلی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که با هدف بررسی آخرین وضعیت فعالیت‌های فرهنگی، دینی و رسانه‌ای در شهرستان اهر صورت گرفت، از تلاش‌ها و عملکرد اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اهر در این حوزه‌ها تقدیر به عمل آمد.

مهمترین محور گفتگوی طرفین، بر اهمیت و ضرورت فعال‌سازی هرچه بیشتر حوزه بانوان در شهرستان اهر متمرکز بود. طرفین بر لزوم برنامه‌ریزی جامع و اجرای اقدامات مؤثر در جهت توانمندسازی و مشارکت فعال بانوان در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی شهرستان تاکید کردند.

این دیدار در فضایی صمیمی و با تاکید بر همکاری‌های دوجانبه برای پیشبرد اهداف فرهنگی و دینی در منطقه صورت گرفت.

کد مطلب 6847320

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها