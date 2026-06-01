دیدار مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با امام جمعه اهر

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدحسن اصلنژادی عصر دوشنبه در جریان سفر خود به شهرستان اهر، با حضور در دفتر امام جمعه این شهرستان، با حجتالاسلام والمسلمین جلیل جلیلی دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار که با هدف بررسی آخرین وضعیت فعالیتهای فرهنگی، دینی و رسانهای در شهرستان اهر صورت گرفت، از تلاشها و عملکرد اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اهر در این حوزهها تقدیر به عمل آمد.
مهمترین محور گفتگوی طرفین، بر اهمیت و ضرورت فعالسازی هرچه بیشتر حوزه بانوان در شهرستان اهر متمرکز بود. طرفین بر لزوم برنامهریزی جامع و اجرای اقدامات مؤثر در جهت توانمندسازی و مشارکت فعال بانوان در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی شهرستان تاکید کردند.
این دیدار در فضایی صمیمی و با تاکید بر همکاریهای دوجانبه برای پیشبرد اهداف فرهنگی و دینی در منطقه صورت گرفت.
