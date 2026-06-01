تصادف ۲ موتورسیکلت در بهارستان ۵ مصدوم برجا گذاشت

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۲۱:۵۳ شنبه دهم خردادماه، گزارش وقوع حادثه تصادف دو دستگاه موتورسیکلت در منطقه بهارستان، جاده قلعه‌شور به مرکز اورژانس استان اصفهان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت این گزارش، سه واحد امدادی اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با بیان اینکه این حادثه پنج مصدوم برجا گذاشت، تصریح کرد: مصدومان این حادثه شامل سه مرد، یک زن و یک کودک دختر بودند.

وی ادامه داد: پس از انجام اقدامات اولیه درمانی در محل، تمامی مصدومان برای ادامه روند درمان به بیمارستان الزهرا (س) منتقل شدند.

عابدی خاطرنشان کرد: این حادثه فوتی نداشته است.