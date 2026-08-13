سه سانحه تصادف موتورسیکلت در جاسک ۵ مصدوم بر جای گذاشت

محمود پابرجا مدیر شبکه بهداشت و درمان جاسک در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سه سانحه رانندگی موتورسیکلت در نقاط مختلف شهرستان جاسک رخ داد که در مجموع پنج نفر در این حوادث مصدوم شدند.

وی افزود: نخستین سانحه در روستای کرتی واقع در ۳۵ کیلومتری مرکز بخش لیردف بر اثر برخورد شاخ به شاخ دو دستگاه موتورسیکلت رخ داد که در این حادثه یک نفر به شدت مصدوم شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان جاسک، بیان کرد: مصدوم این حادثه ابتدا به درمانگاه لیردف منتقل و پس از انجام اقدامات درمانی برای ادامه مداوا توسط آمبولانس اورژانس ۱۱۵ لیردف به بیمارستان خاتم‌الانبیا (ص) جاسک انتقال یافت.

پابرجا ادامه داد: در حادثه دوم که در بخش لیردف رخ داد، راکب یک دستگاه موتورسیکلت با سرعت با قسمت عقب یک خودروی سواری در حال توقف برخورد کرد و به شدت مصدوم شد.

وی گفت: این مصدوم پس از انتقال به بیمارستان خاتم‌الانبیا(ص) جاسک برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس منتقل شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان جاسک، افزود: سومین سانحه نیز در مرکز شهر جاسک و روبه‌روی مسکن مهر رخ داد که بر اثر برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با خودروی سواری دو نفر از راکبان موتورسیکلت مصدوم شدند.

پابرجا، خاطرنشان کرد: این دو مصدوم نیز توسط آمبولانس اورژانس ۱۱۵ پایگاه مرکز شهر به بیمارستان خاتم‌الانبیا (ص) جاسک منتقل شدند.

وی تصریح کرد: در مجموع این سه سانحه رانندگی پنج نفر مصدوم شدند و یکی از مصدومان پس از دریافت خدمات درمانی اولیه در بیمارستان خاتم‌الانبیا (ص) جاسک برای ادامه درمان به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس انتقال یافت.

گفتنی است، سه سانحه رانندگی موتورسیکلت در بخش لیردف و مرکز شهر جاسک طی این گزارش پنج مصدوم برجا گذاشته است.