نماز جمعه این هفته تهران در حرم امام خمینی (ره) برگزار می شود

حجت الاسلام محمدعلی انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نماز جمعه این هفته تهران همزمان با روز ۱۵ خرداد در حرم امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.
وی با ابراز تأسف از کاهش دامنه برگزاری مراسم امسال گفت: متأسفانه به دلایلی که مسئولان نظام بهتر میدانند، ناچاریم از آن وسعت و شکوه سالهای گذشته تنازل کنیم. اگرچه جمعیتهای استانی ما به صورت یکپارچه از استانهای نزدیک و دور حضور دارند، اما امسال زائر برنامهریزیشدهای نداریم.
دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی(ره) افزود: از طرف خود و به نمایندگی از اعضای ستاد، از همه عزیزانی که انتظار برگزاری مراسم باشکوه را داشتند و همچنین از روسای سازمانها، ارگانها و دستگاههای مختلف که پیش از این همه ساله در روزهای منتهی به ۱۴ خرداد در حرم مطهر حضور مییافتند و با امام تجدید میثاق میکردند، صمیمانه عذرخواهی میکنم.
این مقام مسئول با اشاره به سخنرانیهای تأثیرگذار حجت الاسلام سیدحسن خمینی در سالهای گذشته اظهار داشت: همه میدانیم که سخنان ایشان در تقویت نظام، حمایت از رهبری، تأکید بر وحدت و ترویج تعالیم اسلامی چقدر کارساز و به موقع است؛ اما امسال از این فیض نیز محروم هستیم.
وی با تأکید بر لزوم حمایت همگانی از رهبری خاطرنشان کرد: همه ما باید کمک کنیم، بیعت کنیم و مردم را به پیروی از رهبری ترغیب کنیم. روز ۱۴ خرداد، برگ زرین دیگری بر افتخارات ملی ما خواهد بود. ما در همه حال در کنار امام و رهبری هستیم و از هیچ چیز نمیترسیم. اگر از دشمنیهای سخیف و شقاوتمندانه آمریکا و اسرائیل وحشت داشتیم، نمیتوانستیم کارهای بزرگ انجام دهیم. شما مردم هم هرگز از دشمنان غافل نباشید.
این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود گفت: همه منتظر روزی هستیم که پیکر نورانی شهید بزرگوارمان را تشییع کنیم و با ایشان همچون پیکر امام وداع نماییم. ما آمادهایم و همه امکانات را برای خلق آن حماسه تاریخی به کار خواهیم گرفت؛ حماسهای که به دنیا ثابت میکند رهبری که سی و چند سال زعامت این ملت را بر عهده داشت، پشت ابرقدرتها را لرزاند و آنها را زمینگیر کرد.
وی افزود: این رهبر عظیمالشأن پس از حیات ظاهری خود نیز بر دلها و قلبها و امت اسلامی حکومت میکند. ضمن مراسم روز ۱۴ خرداد، روز ۱۵ خرداد نیز نماز جمعه در حرم مطهر امام برگزار میشود. آن دسته از عزیزانی که در ۱۴ خرداد موفق به حضور نشدند، میتوانند در نماز جمعه شرکت کرده و با امامین انقلاب تجدید بیعت کنند.
