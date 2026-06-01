اندوه لبنان کشت ما را

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: با سقوط قلعه شقیف واقع در استان نبطیه در جنوب لبنان، مقامات صهیونیست اعلام کردند که این موضع را هرگز ترک نخواهند کرد و دامنه تجاوزات خود را به سایر مناطق لبنان گسترش خواهند داد. قلعه شقیف برای اولین بار است که از سال ۱۹۸۲ به دست دشمن صهیونیستی افتاده است. اشغال این قلعه توسط صهیونیست‌ها، بدان معناست که سردمداران رژیم سرطانی قصدی برای ترک مخاصمه در لبنان ندارند و روندهای دیپلماتیک که از سوی تهران برای گنجاندن لبنان در تفاهم با آمریکا دنبال می‌شود، قطعا از سوی تل‌آویو نادیده گرفته خواهد شد.

در این میان، موضع جمهوری اسلامی ایران که همواره یار و مددکار مردم لبنان و حزب‌الله لبنان بوده و در شکل‌گیری و قوام این جنبش مقاومت اسلامی، دخیل بوده است، بسیار حائز اهمیت است. ایران از همان ابتدای روند مذاکرات اسلام‌آباد به طرف آمریکایی فهماند که وحدت جبهه‌ها در دکترین جمهوری اسلامی ایران یک اصل ثابت و لایتغیر است و جلوگیری از توحش صهیونیست‌ها در لبنان و آتش‌بس در جبهه لبنان باید یکی از مفاد اصلی هرگونه توافقی باشد.

لبنان برای ایران از اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک برخوردار است و این کشور به نوعی عمق راهبردی ماست؛ هرگونه سستی و رخوت در جبهه لبنان، به منزله از دست دادن یک اهرم راهبردی مهم در معادلات منطقه‌ای است. ما نباید اجازه دهیم اتفاقی که در سوریه رخ داد در لبنان نیز حادث شود. دولت فعلی در لبنان یک دولت کاملا غربگرا و متمایل به مصالحه با صهیونیست‌های اشغالگر است.

باید از هر طریق ممکن، در مسیر این دولت، برای اعمال فشار بر حزب‌الله و مصالحه با اشغالگران صهیونیستی، مانع ایجاد کرد. دولت لبنان و احزاب متشکل در جریان موسوم به ۱۴ مارس که دشمن دیرین حزب‌الله در عرصه سیاسی لبنان هستند، فرصت کنونی را برای تسویه حساب و نابودی حزب‌الله مغتنم شمرده و به مثابه لبه دیگر قیچی در کنار اسرائیل قرار گرفته‌اند تا به تعبیر خود کار حزب‌الله را تمام و برای همیشه از دست آن راحت شوند. حزب‌الله لبنان از اضلاع مهم محور مقاومت است. ما نباید اجازه دهیم این ضلع مهم دچار لطمه شود و از ناحیه صهیونیست‌های متوحش و دولت غربگرای لبنان، مورد حمله و هجمه قرار گیرد.

جنگ ۴۰ روزه و حماسه‌آفرینی حزب‌الله را از یاد نمی‌بریم

فراموش نمی‌کنیم که در خلال جنگ ۴۰ روزه، برادران مجاهدمان در حزب‌الله، چگونه در شمال اراضی اشغالی و نقاط استراتژیک حیفا، نقطه‌زنی می‌کردند و بخشی از ماشین جنگی رژیم صهیونی را درگیر در جبهه شمال کرده بودند. حزب‌الله، جان ایران است و نباید تنها بماند. صهیونیست‌های درنده فرصت را مغتنم شمرده‌اند و قصد دارند به‌واسطه چراغ سبز ترامپ و دولت ضعیف و غربگرای مستقر در بیروت، کار حزب‌الله و لبنان را به تعبیر خود، یکسره کنند.

ایران اسلامی قطعا نباید اجازه دهد سرمایه اجتماعی و سرمایه‌گذاری بیش از چهل ساله‌اش در لبنان در حوزه نظامی و اجتماعی در خطر وجودی قرار گیرد. همانطور که حمله دشمن به زیرساخت‌های آبی و برقی کشور خطرناک و ترسناک است، آسیب دیدن یکی از بزرگ‌ترین زیرساخت‌های امنیت‌ساز ایران یعنی حزب‌الله لبنان نیز خطرناک است. باید جلوی این آسیب را سد کنیم.

امام شهید ما در یکی از بیانات ارزشمندشان، فرمودند: عقب‌نشینی غیرتاکتیکی، عقوبت الهی را به همراه دارد. عقب‌نشینی از لبنان در شرایط فعلی، هیچ توجیهی ندارد و نباید تحت هیچ شرایطی جبهه لبنان را از دست داد. خالی کردن پشت لبنان، در میز مذاکره نیز به زیان ایران تمام خواهد شد؛ چرا که آمریکا درصدد آن است که با پیشروی رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان دست برتر را در میز مذاکره با ایران داشته باشد.

فراموش نکنیم که هر یک متر پیشروی رژیم اسرائیل در لبنان به نفع آمریکا و به ضرر ایران خواهد بود. چشم‌پوشی از جبهه لبنان و خالی کردن پشت حزب‌الله، امری مغایر با قواعد عقلانی است؛ اولا میان ایران و حزب‌الله لبنان پیوندهای مستحکم عقیدتی، ایمانی و معنوی برقرار است. ثانیا حزب‌الله به عنوان یک متحد ریشه‌دار و قدرتمند در نبرد با رژیم صهیونی در کنار ایران قرار دارد و مکمل توان نظامی و عملیات‌های نیروهای مسلح ایران بوده و خواهد بود!

متحدی وفادار و مومن

در مقطعی که رژیم صهیونیستی متحدان مختلفی از جمله امارات، بحرین، آل‌سعود، باکو و اقلیم کردستان عراق را در اطراف کشورمان یافته و از آنها برای فشار نظامی و امنیتی علیه ایران بهره‌برداری می‌کند، ما نیز به وجود متحدی قدرتمند، وفادار و معتقد در جوار مرزهای فلسطین اشغالی نیازمندیم تا زنجیره فشار بر رژیم صهیونی را کامل کنیم. حزب‌الله لبنان و رزمندگان سلحشور و حامیان آن تنها متحد با انگیزه، مومن و توانمند جمهوری اسلامی ایران در مرز شمالی رژیم اشغالگر هستند و به همین دلیل در ۹۰ روز اخیر هدف سنگین‌ترین حملات اسرائیل قرار گرفته و ده‌ها هزار نفر از خانواده‌های وفادار به حزب‌الله آواره شده و روستاها و شهرهای جنوب لبنان، یکی پس از دیگری به اشغال ارتش صهیونی درآمده‌اند!

در شرایط فعلی، زمان به زیان حزب‌الله در حال گذر است و رژیم صهیونی با شناسایی خانواده‌های حامی حزب‌الله، به سیاست ترور خانوادگی اعضا و دوستداران حزب‌الله روی آورده و ادامه این وضع می‌تواند ایران را از داشتن متحدی مومن و قوی‌پنجه در نبرد با رژیم صهیونی محروم کند. جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مؤلفه‌های دینی و اعتقادی و همچنین مبتنی بر انگیزه‌ها و نگرش‌های ژئوپلیتیکی و مقوله تحکیم امنیت ملی خود، باید از حزب‌الله لبنان حمایت کند.

نتانیاهوی جنایتکار روز گذشته طی سخنانی اعلام کرد که سیاست تهاجمی و اشغالگرایانه رژیم صهیونیستی در لبنان ادامه خواهد داشت. ضروری است با اتخاذ سیاست اتحاد جبهه‌ها، درسی فراموش‌ناشدنی به این جرثومه فساد و تباهی داد؛ تهران می‌تواند چراغ نخست را روشن کند و اراضی اشغالی را در انتقام خون شهدای لبنانی، زیر ضربه سنگین ببرد.

البته نباید از نظر دور داشت که اقتدار نظامی حزب‌الله زایل و نابود نشده است و روزانه ضربات کشنده‌ای از جنوب لبنان بر پیکره صهیونیست‌های متجاوز وارد می‌آید. رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان روز گذشته زیرساخت‌های نظامی ارتش رژیم صهیونیستی را در شهر اشغالی صفد هدف حملات موشکی قرار دادند. مقاومت اسلامی لبنان همچنین از حمله موشکی به تجمع نظامیان و خودروهای نظامی ارتش صهیونیستی در شهرک بیت‌لیف در جنوب لبنان خبر داد.

در رخداد دیگری، تجمع نظامیان و خودروهای نظامی ارتش صهیونیستی در اطراف شهرک الغندوریه هدف حملات توپخانه‌ای و موشکی رزمندگان مقاومت اسلامی قرار گرفت. حزب‌الله لبنان همچنین تجمع نظامیان رژیم صهیونیستی را در پادگان لیمان با پهپاد انتحاری هدف قرار دادند. رزمندگان مقاومت اسلامی همچنین پادگان شومیرا را با پهپاد انتحاری هدف قرار دادند. حزب‌الله تاکید کرد که این عملیات‌ها در دفاع از لبنان و مردم آن و در واکنش به تجاوز رژیم صهیونیستی به روستاها و تخریب خانه‌ها و شهادت و زخمی شدن تعدادی از غیرنظامیان در جنوب لبنان انجام شده است.