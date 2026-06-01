حمل کالاهای اساسی در استان بوشهر ۱۴۴ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی ۲ ماهه نخست سال جاری بیش از یک میلیون و ۳۱۶ هزار تن کالا در قالب ۹۲ هزار سفر توسط ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر حمل شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر بیان کرد: استان بوشهر با توجه به ظرفیت های صنعتی، بندری، کشاورزی و معدنی، یکی از استان‌های مهم در حوزه جابه‌جایی کالا در جنوب کشور به شمار می‌رود.

تهران و فارس مهمترین مقصد بارها

وی همچنین با تأکید بر اهمیت استراتژیک حمل کالاهای اساسی در استان بوشهر، از رشد چشمگیر این بخش خبر داد و تصریح کرد: در ۲ ماهه سال جاری، ۶۰ هزار تن کالای اساسی در قالب سه هزار و ۴۲۷ سفر جابه‌جا شده است.

رستمی یادآور شد: آمار جابجایی کالاهای اساسی در استان نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیانگر رشد ۱۴۴ درصدی در تناژ و ۱۰۰ درصدی در تعداد سفرهاست.

وی اظهار داشت: بیشترین میزان تناژ و تعداد سفر مربوط به محمولات شیمیایی، کالاهای ساختمانی، معدنی و محصولات کشاورزی است. همچنین به لحاظ مقصد، استان‌های تهران، فارس و خوزستان در صدر فهرست مقاصد حمل‌ونقل کالای استان بوشهر قرار دارند.

فعالیت ۵ هزار راننده

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر به زیرساخت‌ها و توانمندی‌های بخش حمل‌ونقل کالای استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۵ هزار و ۷۶۹ راننده حرفه‌ای در بخش باری استان فعالیت دارند و خدمات‌رسانی به صاحبان کالا توسط ۲۰۱ شرکت حمل‌ونقل انجام می‌شود.

رستمی بیان کرد: هم‌اکنون چهار هزار و ۴۲۸ دستگاه ناوگان باری در چرخه حمل‌ونقل استان فعال هستند که میانگین عمر این ناوگان ۱۲.۶ سال است و نشان‌دهنده تلاش برای به‌روزرسانی و ارتقای کیفیت خدمات در این بخش است.