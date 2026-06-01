جنگ نظامی متوقف شده اما جنگ روانی دشمن با شدت در جریان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، سیدمحمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی طی سخنانی در مراسم اختتامیه «هنر مادری در فضای مجازی» گفت: یکی از موضوعات مهمی که بعد از ویروس کرونا کشور با آن مواجه شد، آموزش مجازی دانش آموزان در فضای مجازی بود که این مهم باعث ارتباط بیشتر بچه‌ها با این فضا شد. البته در یک سال گذشته جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان هم به تشدید آن کمک کرده و فضای مجازی را به فضایی تعاملی میان خانواده ها چه از نظر آموزشی و چه از نظر تفریحی و پیگیری اخبار تبدیل کرد.

وی با اشاره به این که برای تربیت صحیح و مناسب کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، مادر نقش کلیدی به عنوان محور خانواده دارد، افزود: برای تامین نیاز مادران و تقویت هنر مادری شان در تعامل با فضای مجازی و بچه‌ها در خانواده، رویداد تخصصی «هنر مادری در فضای مجازی» با هدف تربیت کنشگران حوزه مادر و خانواده و بررسی الگوی کنشگری خانواده در فضای مجازی به‌ویژه در شرایط بحران و جنگ و ارتقای سواد فضای مجازی در کشور طراحی و برگزار شد.

آقامیری تاکید کرد: در این زمینه، سند ارتقای سواد فضای مجازی از مجموعه اسناد راهبردی مرکز ملی فضای مجازی است که سال گذشته تصویب و ابلاغ شد و برای تحقق آن دستگاه‌های مختلفی فعال هستند که امیدواریم هر روز شاهد ارتقاء سطح سواد فضای مجازی در جامعه در این حوزه باشیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: کودکان در فضای مجازی در حال تغییر کاربری از یک مصرف کننده شبکه‌های اجتماعی به یک مصرف کننده هوش مصنوعی هستند و این فقط مربوط به آموزش نیست بلکه حتی به جایگزین ارتباطات شخصی و دوستی نوجوانان ما تبدیل شده است. در واقع در «وب دو» با اشتراک موضوعات ارتباط شکل می گرفت اما در «وب سه» با ورود هوش مصنوعی، به دلیل توانایی در ارتباط گیری عمیق، تاثیرگذاری بیشتری بر مخاطب دارد بنابراین برای جلوگیری از آسیب های این فضا، کانون خانواده به دلیل نقطه اتصال کودکان و نوجوانان با دنیای واقعی و همچنین به دلیل نقش محوری خانواده ها، تقویت و ارتقای سواد فضای مجازی مادران می تواند به جلوگیری از آسیب های این فضا کمک کند.

آقامیری با تاکید بر این که ایفای نقش اصلی در این حوزه به مادر، هوشمندانه‌ترین تصمیم بود، گفت: ویژگی های مادران در خانه از جمله مهربانی، تعاملات، پشتیبانی و غیره از فرزندان و نقش کلیدی آنها در تربیت، از موارد اصلی است که ارتقای جامعه را با ارتقای سواد فضای مجازی مادران می تواند به دنبال داشته باشد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی افزود: مهم‌ترین مسئله‌ای که امروز تمامی کشورها با آن مواجه هستند، مدیریت افکار عمومی با دست کاری خشم، ناامیدی، نارضایتی و غیره در شبکه های اجتماعی است بنابراین اگر با این صحنه آگاهانه برخورد نشود آسیب جدی به روان جامعه وارد خواهد کرد و در زمانی که جنگ نظامی تقریبا متوقف شده، جنگ روانی دشمن در شبکه های اجتماعی همچنان با شدت در جریان است و در جنگ روانی، ارتقای آگاهی مردم رسالت مهمی است که بر عهده ماست و باید سعی کنیم که با حداکثر توان از خانواده با محوریت مادر این صحنه را مدیریت کنیم که انشالله کمترین آسیب به کشور وارد شود.

با توجه به اهمیت موضوع سواد و زیست در فضای مجازی و نقش مؤثر خانواده در این حوزه، رویداد «هنر مادری در فضای مجازی» با حمایت مرکز ملی فضای مجازی برگزار شده و در این رویداد دوره های تربیت مدرس هنر مادری در فضای مجازی، کارگاه تخصصی با حضور اساتید دوره در مورد سبک زندگی خانواده و رونمایی از کتاب سواد عمومی مادران در فضای مجازی انجام شد.

