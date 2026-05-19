در ایام جنگ رمضان روزانه بیش از ۱۰۰حمله سایبری به کشور می شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، سیدمحمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی صبح امروز سه شنبه (۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵) در نشست مشترک کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و مرکز ملی فضای مجازی، طی سخنانی ضمن تاکید بر اهمیت نقش فضای مجازی در حکمرانی کشورها در دنیا گفت: تمامی کشورها در دنیا زمانی که با مسائل بحرانی همچون جنگ روبرو می شوند در فضای مجازی سه مسئله کلیدی و اساسی خواهند داشت که مرسوم ترین آنها احتمال انجام حملات سایبری است.

وی افزود: در ایام جنگ رمضان حملات سایبری به کشور به شدت تشدید شد تا جایی که روزانه بیش از صد حمله حرفه ای به کشور اتفاق می‌افتاد که اینها نه فقط در حوزه پولی و بانکی بلکه تهاجم به زیرساخت‌های انرژی کشور نیز بود اما به همت جوانان نخبه کشور و متخصصان امنیت سایبری، اکثر این حملات با موفقیت دفع شد.

آقامیری با اشاره به اهمیت شناسایی سخت افزارهای آمریکایی در زیرساخت های کشور تاکید کرد: در این ایام آمریکای جنایتکار تلاش کرد که با نفوذ سایبری و حتی استفاده از سخت افزارهای آمریکایی، به کشور آسیب وارد کند بنابراین همانطور که مسئولان عالی کشور نیز قبلاً بارها تاکید کردند باید نسبت به پاکسازی زیرساخت های کشور از سخت افزارهای آمریکا سریعا اقدام شود.

وی با بیان این که امروز، جوانان نخبه ایرانی توانسته اند در شرکت‌های دانش بنیان تولیدات سخت افزاری بسیار خوبی که مشابه نمونه های خارجی است، تولید انبوه کنند، اظهار داشت: چالش دوم کشورها در شرایط بحرانی، بهره برداری کشورهای متخاصم از داده های فضای مجازی برای اهداف نظامی و شناسایی شخصیت‌هاست که در این حوزه، هر کشور، بنابر اقتضائات خودش، اقداماتی را انجام می‌دهد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر ماموریت مهم مجلس شورای اسلامی در حوزه برنامه ریزی و نظارت، بر چگونگی ایجاد فضایی بهتر و مناسب‌تر برای ایجاد تجربه زندگی راحت‌تر در فضای مجازی، گفت: شبکه ملی اطلاعات در جنگ دوم و سوم تحمیلی، توانست خدمات بسیار خوبی را در اختیار مردم عزیزمان قرار دهد ولی حتما باید تلاش شود تا سطح بالاتری از اهداف شبکه ملی اطلاعات به منظور ارائه خدمات با کیفیت‌تر به مردم، به نتیجه برسد.

گفتنی است در این دیدار نتایج جدیدترین افکار سنجی زیست مجازی ایرانیان برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شد.