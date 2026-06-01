به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ گنجی صبح دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه از برگزاری جشن بزرگ مردمی عید سعید غدیرخم در بلوار آیتالله کاشانی این شهر خبر داد.
وی تصریح کرد: امسال شب عید غدیر، روز چهارشنبه ۱۳ خردادماه، جشن بزرگ غدیر را در بلوار آیتالله کاشانی شهرکرد، حد فاصل میدان آیتالله دهکردی تا چهارراه فارابی برگزار میشود که نزدیک به ۲۰۰ موکب در این مسیر مستقر خواهند شد که خدمترسانی به مردم را انجام میدهند.
گنجی افزود: مراسم جشن از ساعت ۱۶ عصر آغاز شده و تا ساعت ۲۳ تا ۲۴ ادامه خواهد داشت. کمیتهها و کارگروههای مختلف با برنامهریزی دقیق، بستههای محتوایی متعددی را برای این جشن تدارک دیدهاند. برنامههای ویژه کودکان و نوجوانان، موکبهای پذیرایی، موکبهای فرهنگی و تبیینی با محوریت بیان فضائل حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) از مهمترین بخشهای این رویداد است.
وی با اشاره به جنبههای مختلف برنامهها عنوان کرد: در کنار برنامههای دینی و تبیینی، بخشهای نشاطآور و شادیآفرین نیز پیشبینی شده است. اجرای برنامه توسط خوانندگان و هنرمندان، ایجاد فضای شاد و خانوادگی از ویژگیهای این جشن خواهد بود. هدف ما این است که یک میهمانی بزرگ و صمیمی خانوادگی در بلوار آیتالله کاشانی برپا کنیم.
دبیر بنیاد غدیر چهارمحال و بختیاری بیان کرد: از عموم مردم شریف شهرکرد، ارادتمندان به حضرت امیرالمؤمنین(ع) و همه ولایتمداران دعوت میکنیم تا در این جشن حضور پیدا کنند و از برنامههای متنوع آن بهرهمند شوند.
وی با اشاره به شعار محوری بنیاد غدیر در سال جاری گفت: شعار امسال ما «غدیر؛ میثاق امت با ولایت» است و همه برنامهها حول همین محور طراحی شدهاند. با توجه به شرایط کنونی، یاد و نام امام شهیدمان حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای(رحمهالله علیه) و بیعت مجدد با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای(مدظلهالعالی) نیز در برنامهها برجسته خواهد بود. همچنین حماسه، مقاومت، جنگ نرم و سخت، و گرامیداشت یاد و نام شهدا بخش دیگری از محتوای این جشن است.
