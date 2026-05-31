به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری ظهر امروز یکشنبه در جلسه هماهنگی برپایی جشن بزرگ غدیر، اظهار داشت: هزینهکردن برای عید غدیر، سرمایهگذاری است.
وی با بیان اینکه به کار موکب داران و هیئات مذهبی اعتماد و اعتقاد قلبی دارم و با تمام توان در خدمتشان هستیم، گفت: ۲۱ موکب غدیر در خیابان «بوعلی» برپا و به مواکب میدان امام (ره) ملحق میشوند.
فرماندار کوهدشت با تأکید بر اینکه همه در غدیر میزبانیم، با تمام توان پایکار باشیم، افزود: هرجا هیئتها و مواکب مردمی وارد میدان شدند، کار به بهترین شکل انجام شده است.
ناصری بر ضرورت بهرهمندی حداکثری از فضای معنوی دهه ولایت و امامت تأکید کرد و گفت: تلاش کنیم در این ایام نورانی دهه ولایت و امامت، استفاده معنوی لازم را ببریم؛ هزینهکردن در مسیر غدیر، سرمایهگذاری است.
وی با قدردانی از نقش هیئتهای مذهبی و مواکب مردمی در برگزاری برنامهها، افزود: میدانم همه دلی آمدهاید و دلی نیز پشتیبان هستید؛ ما همه یک وسیله هستیم. نقش ما پشتیبانی است و در خدمت موکب دار مردمی و هیئتهای مذهبی هستیم و به این مسیر افتخار میکنیم؛ همینها برای ما میماند.
فرماندار کوهدشت با بیان اینکه به فعالیتهای مردمی در این عرصه اعتقاد و اعتماد دارد، تصریح کرد: به کار بزرگواران هیئتها و مواکب مردمی اعتقاد و اعتماد دارم، دوست ندارم تنها بمانند و با تمام توان در خدمتشان هستم.
ناصری با تأکید بر فراگیر بودن پیام غدیر، تصریح کرد: در روز عید بزرگ غدیر همه میزبان هستیم و این روز مربوط به یک قشر خاص نیست؛ همه باید پیام غدیر را مخابره کنیم. باید همهجوره پایکار باشیم و کم نگذاریم تا کار بهخوبی انجام بگیرد.
بنابراین گزارش، عصر روز چهارشنبه ۱۳ خرداد، تعداد ۲۱ موکب غدیر در یک سمت خیابان بوعلی (از ابتدای مدرسه حضرت سکینه (س) به سمت میدان امام (ره)) برپا خواهد شد و به مواکب مستقر در میدان ملحق میشوند. این برنامه خدماتدهی تا آغاز برنامه اجتماع شبانه ادامه خواهد داشت.
