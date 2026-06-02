برپایی جشن بزرگ عید غدیر با ۷ موکب در هرسین

حجت‌الاسلام رضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک فرا رسیدن دهه امامت و ولایت و آستانه عید بزرگ شیعیان اظهار کرد: به مناسبت گرامی‌داشت عید سعید غدیر خم و ترویج فرهنگ ناب علوی، ویژه‌برنامه جشن بزرگ و محوری با مشارکت تشکل‌های دینی و حضور پرشور مردم ولایت‌مدار در شهرستان هرسین برگزار می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان هرسین درباره زمان و مکان دقیق این رویداد مذهبی گفت: این آیین باشکوه و معنوی، شامگاه پنجشنبه در شب عید غدیر خم راس ساعت ۲۱ در محل میدان جمهوری اسلامی (میدان لک) آغاز خواهد شد و تمهیدات لازم برای میزبانی شایسته از شهروندان اندیشیده شده است.

وی با اشاره به جزییات و بخش‌های مختلف این رویداد تبیینی و تفریحی تصریح کرد: برای خدمت‌رسانی و پذیرایی از عاشقان امامت، ۷ موکب فرهنگی و پذیرایی در محدوده میدان جمهوری اسلامی برپا می‌شود؛ همچنین در بخش برنامه‌های روی سن، از سخنرانان برجسته و مداحان اهل‌بیت (ع) جهت ایجاد فضایی پرنشاط و معنوی دعوت به عمل آمده است.

حجت‌الاسلام میرزایی اجرای برنامه‌های نوین فرهنگی را از دیگر ویژگی‌های این جشن دانست و افزود: اجرای بخش روایتگری غدیر با هدف آشنایی بیشتر نسل جوان با واقعه تاریخی غدیر خم، برپایی مسابقات متنوع فرهنگی و اهدا جوایز ویژه و ارزنده به شرکت‌کنندگان، از جمله‌ بخش‌های جذاب این آیین مردمی خواهد بود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان هرسین در پایان این گفتگو با دعوت از عموم خانواده‌ها، جوانان و محبان امیرالمومنین (ع) برای حضور در این محفل نورانی خاطرنشان کرد: عید غدیر سرمایه بزرگ هویت مذهبی ماست و برپایی این‌گونه جشن‌های سنتی و مواکب محله‌محور، نقش بسزایی در تعظیم شعائر الهی و ایجاد شور و نشاط اجتماعی بر پایه ارزش‌های اسلامی دارد.