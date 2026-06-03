مهمونی غدیر فرصتی برای انس بیشتر با معارف ناب علوی است

حجتالاسلام والمسلمین محسن سالاری در گفتوگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک عید سعید غدیر خم، این عید بزرگ را تجدید میثاق با ولایت امیرالمؤمنین علی (ع) و تداوم خط امامت تا حضرت حجت (عج) دانست و با اشاره به واقعه تاریخی غدیر در سال دهم هجری اظهار داشت: در روز گرم و سوزان غدیر خم، پیامبر اکرم (ص) در بازگشت از حجهالوداع، با نزول آیه «الیوم اکملت لکم دینکم...»، امر الهی را ابلاغ و حضرت علی (ع) را به عنوان ولی و جانشین خود معرفی کردند که این حادثه سنگ بنای نظام امامت و ولایت در اسلام است.
وی افزود: عید غدیر روز اکمال دین، اتمام نعمت و رضایت پروردگار است که در قرآن کریم نیز به آن تصریح شده است.
برگزاری نماز عید غدیر در جوار قبور شهدای گمنام سیریک
حجتالاسلام سالاری با اشاره به برنامههای پیشبینیشده برای دهه ولایت در شهرستان سیریک تصریح کرد: با همکاری دفتر امام جمعه، امور مساجد، هیئتهای مذهبی و ادارات مختلف، برنامههای متنوعی تدارک دیده شده است.
وی خواستار حضور پرشور مردم در این برنامهها شد و مهمترین محورهای جشنهای دهه امامت و ولایت در سیریک را به شرح زیر اعلام کرد: برگزاری باشکوه نماز عید غدیر در جوار قبور مطهر شهدای گمنام شهر سیریک، اجرای پروژه افطاری ساده و عمومی با محوریت وحدت و همدلی، برپایی جشنهای شاد و محلی با مشارکت کودکان و نوجوانان برگزاری همایشها و نشستهای معنوی با موضوع تبیین جایگاه ولایت، قرائت زیارت عاشورا و مراسم دعا به صورت جمعی.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه عید غدیر «عید الله الاکبر» و از بزرگترین اعیاد اسلامی است، ابراز تأسف کرد: متأسفانه گاهی این عید بزرگ مورد غفلت قرار میگیرد و ما باید با فرهنگسازی مناسب، جایگاه واقعی این روز را در جامعه تبیین کنیم.
حجتالاسلام سالاری هدف از این برنامهها را زنده نگه داشتن عید غدیر، تعمیق معرفت نسبت به امامت و ولایت و ایجاد نشاط معنوی در میان مردم بهویژه نسل جوان عنوان کرد.
وی در پایان خطاب به مردم شهرستان سیریک گفت: با حضور پرشور خود در مراسم عید غدیر، به خصوص مهمونی کیلومتری غدیر که در جای جای میهن اسلامی و سیریک و برخی روستاهایش برگزار میشود، بار دیگر وفاداری خویش را به آرمانهای والای اسلامی و سیره اهل بیت (ع) نشان دهید و این روز را به فرصتی برای انس بیشتر با معارف ناب علوی تبدیل کنید.
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