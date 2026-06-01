محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی تا پایان هفته به‌ویژه در ساعت‌های بعد از ظهر، سرعت وزش بادها در اغلب نقاط استان به‌ویژه مناطق جنوبی و جنوب شرقی در حد متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود.

وی افزود: در این شرایط، احتمال برخاستن گردوخاک‌های محلی و موقتی نیز دور از انتظار نیست و در این ایام شمال خلیج فارس نیز مواج خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان با اشاره به دماهای ثبت‌شده در شبانه‌روز گذشته تصریح کرد: آغاجاری با ۴۳.۴ و ایذه با ۱۷.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

سبزه‌زاری ادامه داد: اهواز نیز در شبانه‌روز گذشته به بیشینه دمای ۴۱.۱ و کمینه ۲۸.۱ درجه سانتیگراد رسیده است.