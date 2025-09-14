محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا روز پنجشنبه جوی نسبتاً پایدار را نشان می‌دهد. در این ایام دما بین دو تا سه درجه افزایش خواهد یافت.

وی گفت: همچنین از اواخر وقت امروز تا اواسط روز پنجشنبه با استقرار جریانات جنوبی به تناوب شاهد افزایش رطوبت در نوار ساحلی (به ویژه ساحل شرقی)، مناطق جنوبی و بخش‌هایی از مرکز خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان اعلام کرد: در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۴۵.۴ و ایذه با دمای ۱۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده اند.

سبزه زاری ادامه داد: در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۳.۴ و کمینه دمای ۲۲.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.