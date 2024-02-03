محمد سبزه زاری در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طبق نقشههای هواشناسی در روز جاری احتمال بارشهای پراکنده در برخی از نقاط استان خوزستان وجود دارد.
وی افزود: تا اواسط روز دوشنبه پدیده غالب در خوزستان مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی به ویژه درجادههای مواصلاتی خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: در این ایام برای مناطق شمالی و شرقی و ارتفاعات استان نیز یخزدگی سطح زمین و وقوع دماهای صفر پیش بینی میشود.
سبزه زاری عنوان کرد: سواحل شرقی خلیج فارس تا روز دوشنبه نیمه مواج خواهد بود.
وی اظهار کرد: در شبانه روز گذشته بستان با ۱۶ و دهدز (دزپارت) با منفی یک درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط در خوزستان گزارش شدهاند.
مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۱۵.۷ و حداقل به ۴.۶ درجه سانتیگراد رسیده است.
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