محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طبق نقشه‌های هواشناسی در روز جاری احتمال بارش‌های پراکنده در برخی از نقاط استان خوزستان وجود دارد.

وی افزود: تا اواسط روز دوشنبه پدیده غالب در خوزستان مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی به ویژه درجاده‌های مواصلاتی خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: در این ایام برای مناطق شمالی و شرقی و ارتفاعات استان نیز یخ‌زدگی سطح زمین و وقوع دماهای صفر پیش بینی می‌شود.

سبزه زاری عنوان کرد: سواحل شرقی خلیج فارس تا روز دوشنبه نیمه مواج خواهد بود.

وی اظهار کرد: در شبانه روز گذشته بستان با ۱۶ و دهدز (دزپارت) با منفی یک درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط در خوزستان گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۱۵.۷ و حداقل به ۴.۶ درجه سانتیگراد رسیده است.