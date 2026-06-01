سدهای بزرگ استان اصفهان ۶۹۲ میلیون مترمکعب ذخیره آب دارند

خلیل دادخواه در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به آخرین وضعیت ذخیره آبی هشت سد استان اصفهان تا یازدهم خردادماه سال جاری، اظهار کرد: هم اکنون ۵۰ درصد از سد زاینده رود پرشدگی دارد. ظرفیت اسمی این سد مخزنی یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون مترمکعب است.

وی به وضعیت سد گلپایگان اشاره کرد و گفت: این سد در یازدهم خردادماه سال جاری ۳۶ میلیون مترمکعب آب ذخیره داشته است و حجم آن در مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان افزود: ذخیره سد قره‌آقاچ سمیرم به هشت میلیون مترمکعب رسیده است.

دادخواه با بیان این که ذخیره سد حنای سمیرم تا امروز به ۸.۶ میلیون مترمکعب رسیده است، تصریح کرد: حجم این سد در مدت مشابه سال گذشته ۱۳ میلیون مترمکعب بود و نسبت به سال گذشته ۳۴ درصد کاهش دارد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان ادامه داد: سد خمیران در تیران و کرون تا امروز هفت میلیون مترمکعب ذخیره آبی داشته است و ذخیره این سد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی گفت: سد باغکل واقع در خوانسار نیز هم اکنون حدود ۲.۴ میلیون مترمکعب آب دارد در حالی که ذخیره آن در سال گذشته ۲.۲ میلیون مترمکعب بود؛ بر این اساس حجم آبی سد باغکل در مقایسه با سال قبل ۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

دادخواه حجم دو سد کمانه و آغچه در سمیرم را به ترتیب چهار و ۲.۶ میلیون مترمکعب اعلام کرد.