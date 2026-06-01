به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین شیخی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای ترویج فرهنگ ناب عاشورایی و مشارکت در تولید برنامه‌های فاخر مذهبی، ۳۵۰ نفر از مردم ولایت‌مدار و هیئتی شهرستان بوشهر در قالب هشت دستگاه اتوبوس به مشهد مقدس اعزام شدند تا در ویژه‌برنامه «حسینیه معلی» ویژه دهه اول محرم حضور یابند.

وی با اشاره به انجام موفقیت‌آمیز فرآیند ضبط این برنامه افزود: این اعزام با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی‌های لازم صورت گرفت و مراسم ضبط با حضور پرشور بوشهری‌ها در فضایی معنوی و باشکوه انجام شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بوشهر همچنین از برگزاری آیین عزاداری سنتی بوشهری‌ها در مشهد مقدس خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی این اداره، همزمان با شام شهادت امام محمدباقر(ع)، مراسم عزاداری سنتی مردم بوشهر در صحن قدس حرم مطهر رضوی برگزار شد که با استقبال زائران و مجاوران همراه بود.

وی در پایان ضمن قدردانی از تمامی دست‌اندرکاران این برنامه، تأکید کرد: استمرار چنین برنامه‌هایی نقش مؤثری در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و آیینی استان بوشهر در سطح ملی و تقویت پیوند معنوی مردم با اهل‌بیت(ع) خواهد داشت.