۵۰ درصد ناترازی برق بخش گتاب حل می شود

زهرا گران فیروزجایی در گفت وگو با خبرنگار مهر در حاشیه اجرای عملیات نصب تجهیزات خروجی پست ۶۳/۲۰ دونسر گتاب، اظهار کرد: این طرح با همکاری نیروهای امور برق جنوب بابل، امور امیرکلا و امور شمال بابل و در دهه ولایت اجرایی شد.

وی افزود: با نصب و راه‌اندازی این تجهیزات، ظرفیت ترانسفورماتور فعلی به ۳۰ مگاوات افزایش یافته و تعداد فیدرهای خروجی نیز به ۵ فیدر رسیده است که بر اساس برآوردهای فنی، دستکم ۵۰ درصد از مشکلات شبکه برق در بخش گتاب و روستاهای تابعه برطرف خواهد شد.

بخشدار گتاب تصریح کرد: در حال حاضر ۳ خروجی از این پست عملیاتی شده و با تکمیل سایر خروجی‌ها، ولتاژ برق شهر گتاب و تمام روستاهای بخش، به‌ویژه مناطق مرزی با بخش‌های همجوار مانند گاوانکلا، بالامیرکلا، گلچوب، کشتله، چناربن، چاری و سرست به شکل محسوسی تقویت خواهد شد.

گران فیروزجایی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با ادامه این روند، شاهد رفع کامل افت ولتاژ و پایدارسازی شبکه برق در تمام نقاط بخش گتاب باشیم.