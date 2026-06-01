برنامه ایمنی آب در ۱۲ شهر و سه مجتمع روستایی استان زنجان اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد نادرخانی اظهار کرد: در راستای اجرای بند هفتم سند راهبردی ملی بهبود کیفیت آب شرب، مصوب هیات وزیران، تضمین کیفیت آب شرب شهرها و روستاها با اهتمام ویژه ای در دست پیگیری قرار دارد.

وی افزود: این برنامه با ابلاغ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور جهت اجرای برنامه ایمنی آب از سال ۱۳۹۶ با همکاری تمامی سازمان های موثر در تامین امنیت غذایی استان از شهر زنجان آغاز گردید و تاکنون در شهرهای زنجان، ابهر، خرمدره، قیدار، زرین آباد، آببر، سلطانیه، صائین قلعه، هیدج، حلب،زرین رود و گیلوان اجرا شده است.

محمدخانی هدف از اجرای این برنامه را تغییر در رویکرد کنترل کیفیت آب از پایش در نقطه مصرف به شناسایی و مدیریت ریسک ها بیان کرده و اظهار داشت: با اجرای این برنامه و با شناسایی، اولویت بندی و اجرای اقدامات کنترلی از حوضه آبریز تا نقطه مصرف، از آلودگی آب جلوگیری به عمل آمده و کیفیت آب تا حد امکان تضمین می شود.

نادرخانی افزود: مجتمع های آبرسانی والایش، خراسانلو و معجزات و تک روستاهای دیزج آباد، سهرین و جوقین نیز از دیگر نقاطی در استان زنجان هستند که تا کنون شاهد اجرای برنامه ایمنی آب بوده اند.

مدیرعامل شرکت آبفا بیان کرد: امسال نیز کسب گواهی برنامه ایمنی آب برای شهرهای ماهنشان، سجاس و روستاهای تشویر، بولاماجی و عمید آباد در دست اجرا و پیاده سازی قرار دارد.

وی گفت: گواهی برنامه ایمنی آب برای شهر زنجان در سطح ملی و از سوی مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت و گواهی سایر شهر ها و مناطق روستایی نیز بصورت استانی و از سوی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان صادر شده است.