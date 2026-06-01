به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهمنامه توسعه زیرساختهای آبرسانی به ۱۲۰ روستای استان همدان عضر امروز دوشنبه در محل بنیاد نیکوکاری ابراهیمی منعقد شد و بر اساس مفاد آن، اجرای طرح آبرسانی به ۱۲۰ روستای استان همدان با اعتبار ۱۲۸ میلیارد تومان در سه فاز عملیاتی برنامهریزی شده است.
بر اساس زمانبندی و برنامهریزیهای صورتگرفته، در فاز نخست این طرح ۳۵ روستا در شهرستانهای همدان، فامنین، اسدآباد، نهاوند و تویسرکان تحت پوشش قرار میگیرند که عملیات اجرایی این فاز در مدت شش ماه به پایان خواهد رسید.
همچنین در فاز دوم، عملیات آبرسانی به ۳۵ روستا در شهرستانهای بهار، رزن، درگزین، کبودراهنگ و ملایر اجرا میشود. در فاز سوم و پایانی نیز ۴۷ روستا در سطح شهرستانهای همدان، فامنین، اسدآباد، نهاوند، تویسرکان، بهار، رزن، درگزین، کبودراهنگ و ملایر از مزایای این طرح و آب شرب پایدار بهرهمند خواهند شد.
استاندار همدان در آیین امضای این تفاهمنامه، ضمن قدردانی از اقدامات خیرخواهانه بنیاد نیکوکاری ابراهیمی، حضور این مجموعه را مایه خیر و برکت برای استان دانست و اظهار کرد: مشارکت خیرین در اجرای پروژههای زیرساختی، بهویژه در مناطق روستایی، نقش مؤثری در تسریع روند توسعه و ارتقای کیفیت زندگی مردم دارد.
حمید ملانوری شمسی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه آبرسانی روستایی استان همدان، بیان کرد: امیدواریم تداوم این همکاریها منجر به اجرای پروژههای بیشتری در راستای تأمین آب شرب پایدار برای روستاهای محروم استان شود.
مدیرعامل بنیاد نیکوکاری ابراهیمی و خیّر آبرسان کشور نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت حیاتی تأمین آب شرب برای روستاهای محروم گفت: امیدواریم پس از اجرای کامل مفاد این تفاهمنامه، زمینه و بستر لازم برای همکاریهای جدید برای آبرسانی به سایر روستاهای نیازمند استان همدان نیز فراهم شود.
اکبر ابراهیمی همچنین ضمن ابراز رضایت از روند اجرای پروژههای پیشین، از عملکرد شرکت آب و فاضلاب استان همدان در پیشبرد طرحها قدردانی کرد.
در پایان این مراسم، فرهاد بختیاریفر، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان ضمن تشکر از همراهی مستمر این بنیاد خیریه در پروژههای عمرانی استان، خاطرنشان کرد: پیش از این نیز با مشارکت و حمایت بنیاد خیریه ابراهیمی، ۸۰ روستای استان همدان از نعمت آب شرب سالم، بهداشتی و پایدار بهرهمند شدهاند.
