پیشرفت ۹۰ درصدی ساخت سد نرگسی کازرون

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش بدری صبح دوشنبه در دیدار با نماینده مردم شهرستانهای کازرون و کوهچنار گفت: سد نرگسی کازرون حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و طی سالهای اخیر علیرغم همه موانع و مشکلات کار متوقف نشده است.
وی با قدردانی از همکاری فرماندار کازرون برای اجرای برنامه تملک اراضی حریم و بسر سد نرگسی، گفت: بخشی از کار این پروژه باقیمانده است که امیدواریم با تامین اعتبارات مورد نیاز، در سریعترین زمان ممکن اجرا و تکمیل شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس با اشاره به اهمیت سد نرگسی ابراز امیدواری کرد در آینده ای نزدیک توسط یکی از مفامات ملی بطور رسمی افتتاح شود.
نظر شما