پیشرفت ۹۰ درصدی ساخت سد نرگسی کازرون

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش بدری صبح دوشنبه در دیدار با نماینده مردم شهرستان‌های کازرون و کوهچنار گفت: سد نرگسی کازرون حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و طی سال‌های اخیر علی‌رغم همه موانع و مشکلات کار متوقف نشده است.

وی با قدردانی از همکاری فرماندار کازرون برای اجرای برنامه تملک اراضی حریم و بسر سد نرگسی، گفت: بخشی از کار این پروژه باقی‌مانده است که امیدواریم با تامین اعتبارات مورد نیاز، در سریع‌ترین زمان ممکن اجرا و تکمیل شود.



مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس با اشاره به اهمیت سد نرگسی ابراز امیدواری کرد در آینده ای نزدیک توسط یکی از مفامات ملی بطور رسمی افتتاح شود.