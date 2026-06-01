  1. استانها
  2. فارس
۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۹

پیشرفت ۹۰ درصدی ساخت سد نرگسی کازرون

پیشرفت ۹۰ درصدی ساخت سد نرگسی کازرون

شیراز- مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس گفت:سد نرگسی کازرون حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و طی سال‌های اخیر علی‌رغم همه موانع و مشکلات کار متوقف نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش بدری صبح دوشنبه در دیدار با نماینده مردم شهرستان‌های کازرون و کوهچنار گفت: سد نرگسی کازرون حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و طی سال‌های اخیر علی‌رغم همه موانع و مشکلات کار متوقف نشده است.

وی با قدردانی از همکاری فرماندار کازرون برای اجرای برنامه تملک اراضی حریم و بسر سد نرگسی، گفت: بخشی از کار این پروژه باقی‌مانده است که امیدواریم با تامین اعتبارات مورد نیاز، در سریع‌ترین زمان ممکن اجرا و تکمیل شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس با اشاره به اهمیت سد نرگسی ابراز امیدواری کرد در آینده ای نزدیک توسط یکی از مفامات ملی بطور رسمی افتتاح شود.

کد مطلب 6846955

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها