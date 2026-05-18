فارس در نگاه شهید جمهور؛ از صنعت و گردشگری تا مدیریت کارآمد مردمی

خبرگزاری مهر، گروه استانها- بهنام بهتری نژاد: در سالهایی که دولت سیزدهم سکان مدیریت اجرایی کشور را در اختیار داشت، استان فارس یکی از استانهایی بود که نام آن بارها در سفرهای استانی، جلسات هیئت دولت و طرحهای کلان توسعهای مطرح شد؛ استانی با ظرفیتهای گسترده مذهبی، تاریخی، علمی، صنعتی و کشاورزی که شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی نگاه ویژهای به آن داشت و بارها از فارس به عنوان استانی تمدنساز و اثرگذار یاد کرد.
در این میان، محمدهادی ایمانیه به عنوان استاندار فارس در دولت سیزدهم، یکی از مدیرانی بود که نزدیک به سه سال در تعامل مستقیم با رئیسجمهور شهید، مسئولیت پیگیری پروژههای کلان، احیای صنایع راکد، توسعه زیرساختها و مدیریت مسائل مختلف استان را برعهده داشت؛ مدیری که تلاش کرد با رویکرد میدانی، سفرهای مستمر شهرستانی و برگزاری جلسات هفتگی رفع موانع تولید، بخشی از مطالبات انباشته مردم فارس را پیگیری کند.
استاندار سابق فارس در گفتگو با خبرنگار مهر، از ناگفتههای همکاری با شهید رئیسی، نگاه رئیسجمهور فقید به شایستهسالاری، پروژههای نیمهتمام فارس، احیای واحدهای صنعتی، چالشهای نهضت ملی مسکن، شیوه انتصابات و همچنین دغدغههای شخصی خود در دوران استانداری سخن گفته است.
شهید رئیسی فارس را استانی تمدنساز می دانست
محمدهادی ایمانیه استاندار سابق فارس با اشاره به نخستین دیدار خود با شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی پس از معرفی به عنوان استاندار فارس گفت: نخستین جلسهای که استانداران با رئیسجمهور دارند، جلسه هیئت دولت برای بررسی صلاحیت و برنامههای گزینههای استانداری است و بنده نیز در همان جلسه برنامههای خود را برای استان فارس ارائه کردم.
وی افزود: پس از ارائه برنامهها و صحبتهای شهید آیتالله رئیسی درباره ظرفیتهای فارس، اعضای هیئت دولت رأیگیری کردند و طبق گزارشی که بعداً به من ارائه شد، استانداری بنده بدون حتی یک رأی مخالف و با اتفاق آرا در دولت سیزدهم تصویب شد.
استاندار سابق فارس با بیان اینکه شهید رئیسی نگاه ویژهای به استان فارس داشت، ادامه داد: ایشان فارس را استانی تمدنساز میدانست و همواره بر ظرفیتهای مذهبی، تاریخی، گردشگری، کشاورزی، علمی و صنعتی این استان تأکید میکرد.
وی گفت: رئیسجمهور شهید بارها بر جایگاه شیراز به عنوان سومین حرم اهلبیت(ع) تأکید داشت و معتقد بود این جایگاه باید در عرصه ملی و بینالمللی بیش از گذشته تقویت شود.
ایمانیه اضافه کرد: گردشگری تاریخی، طبیعی و سلامت نیز از موضوعاتی بود که همواره مورد توجه شهید رئیسی قرار داشت و در جلسات مختلف بر فعالسازی این ظرفیتها تأکید میکرد.
شایستهسالاری مبنای حضور و خدمت مدیران در دولت شهید رئیسی بود
استاندار سابق فارس با اشاره به دغدغههای رئیسجمهور شهید در حوزه کشاورزی و آب گفت: شهید رئیسی با توجه به جایگاه فارس به عنوان یکی از قطبهای کشاورزی کشور، نسبت به مدیریت منابع آب، اصلاح الگوی مصرف و توسعه روشهای نوین آبیاری حساسیت ویژهای داشت.
وی ادامه داد: یکی دیگر از تأکیدات شهید رئیسی، استفاده از ظرفیت دانشگاهها در تصمیمسازیهای اجرایی بود و ایشان معتقد بود باید فاصله و بیاعتمادی میان دانشگاه و دستگاههای اجرایی از بین برود.
ایمانیه درباره نگاه دولت سیزدهم به انتصابات نیز گفت: یکی از نکاتی که شهید رئیسی بارها به بنده تأکید میکرد، شایستهسالاری بود؛ ایشان صراحتاً میگفت اگر فردی فقط به دلیل حضور در ستاد انتخاباتی مسئولیت بگیرد اما شایستگی نداشته باشد، این اقدام پذیرفتنی نیست.
استاندار سابق فارس افزود: شهید رئیسی همچنین تأکید داشت اگر مدیری توانمند باشد، حتی اگر به او رأی نداده یا از جریان سیاسی دیگری باشد، باید از ظرفیت او استفاده شود و کنار گذاشتن نیروهای کارآمد ظلم به مردم است.
وی با اشاره به برخی انتقادها نسبت به تغییر ندادن گسترده مدیران در فارس اظهار کرد: در جلسات مختلف این موضوع به عنوان نقطه ضعف مطرح میشد اما نگاه ما استفاده از همه ظرفیتهای توانمند استان فارغ از گرایشهای سیاسی بود.
بررسی میدانی مشکلات در شهرستانها توسط مدیران ، دستور شهید رئیسی بود
ایمانیه با بیان اینکه در ابتدای حضورم در استانداری به دنبال شناخت دقیق مسائل استان بوده است، گفت: من معتقد بودم همانگونه که پزشک قبل از نسخهنویسی باید بیمار را بهدرستی معاینه و آسیبشناسی کند، در مدیریت استان نیز ابتدا باید مسائل و مشکلات بهصورت دقیق شناسایی شود.
وی ادامه داد: به همین دلیل در حوزههای مختلف از جمله صنعت، معدن، کشاورزی، گردشگری، دانشگاهها، حملونقل، راهها، فرودگاهها، پروژههای نیمهتمام، مشکلات روستاها و زیرساختهای استان بررسیهای میدانی انجام شد.
استاندار سابق فارس با اشاره به سفرهای متعدد شهرستانی خود گفت: بیش از ۱۰۰ سفر شهرستانی انجام دادیم و تلاش ما این بود که تصمیمگیریها صرفاً پشت میز نباشد بلکه مدیران در میدان حاضر شوند و مشکلات را از نزدیک ببینند.
ایمانیه افزود: در سفرهای شهرستانی، پروژههای نیمهتمام و مسائل اصلی هر منطقه بهصورت میدانی بررسی میشد و سپس در شورای اداری شهرستان جمعبندی و برای اجرای مصوبات زمانبندی مشخص تعیین میشد.
استاندار سابق فارس تصریح کرد: تأکید داشتیم تا زمانی که بخش عمده مصوبات سفر قبلی اجرایی نشده باشد، سفر جدید انجام نشود و همین موضوع موجب شد درصد بالایی از مصوبات اجرایی شود.
جلسات رفع موانع تولید بهصورت هفتگی برگزار شد
ایمانیه در ادامه درباره احیای واحدهای راکد صنعتی در فارس نیز گفت: جلسات رفع موانع تولید بهصورت هفتگی و بدون وقفه برگزار میشد و حتی در سختترین شرایط نیز اجازه تعطیلی این جلسات را نمیدادیم.
وی ادامه داد: در این جلسات، مشکلات واحدهای تولیدی در حوزههای مالیاتی، بانکی، بیمهای، تأمین اجتماعی، زیرساختی و اداری با حضور مدیران مرتبط بررسی و برای رفع آنها تصمیمگیری میشد.
استاندار سابق فارس افزود: برای اطمینان از اجرای مصوبات، روند اقدامات بهصورت مستمر راستیآزمایی میشد و طبق بررسیها بیش از ۸۵ درصد مصوبات اجرایی شده بود که آمار قابل توجهی محسوب میشود.
ایمانیه در پایان با توصیف شخصیت شهید رئیسی گفت: ایشان انسانی مخلص، متدین، مردمی و خستگیناپذیر بود که از زندگی شخصی خود برای خدمت به مردم میگذشت و شبانهروز برای حل مشکلات کشور تلاش میکرد.
