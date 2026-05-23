عبور امن برق از پیک تابستان نیازمند عزم همگانی در فارس است

به گزارش خبرگزاری مهر، نواب قایدی عصر شنبه در دیدار با مدیرکل بازرسی فارس با تاکید بر آمادگی کامل تجهیزات و نیروهای عملیاتی برای مواجهه با روزهای گرم سال، گفت: همکاران ما در بخشهای مختلف با اجرای دقیق برنامههای تعمیراتی و توسعه زیرساختها، تمام تلاش خود را برای پایداری شبکه به کار بستهاند.
وی افزود: با این وجود، عبور امن و بدون خاموشی از پیک تابستان، تنها با تکیه بر زیرساختها میسر نیست، بلکه نیازمند یک عزم ملی و مشارکت همگانی است. لذا ما از شهروندان عزیز و همچنین مدیران صنایع تقاضا داریم تا با مدیریت بهینه و هوشمندانه مصرف برق، یاریگر خادمان خود در صنعت برق باشند تا بتوانیم تابستانی روشن و بدون دغدغه را سپری کنیم.
در ادامه این دیدار، علی گرمهای، مدیرکل بازرسی استان فارس نیز ضمن تقدیر از زحمات بیوقفه و تلاشهای جهادی مدیریت و کارکنان شرکت برق منطقهای، بر اهمیت حیاتی انرژی برق در توسعه استان و رفاه شهروندان تاکید کرد.
وی گفت: تامین برق پایدار، یکی از مهمترین ارکان حقوق عامه است و تلاشهای مجموعه برق منطقهای در این مسیر شایسته تقدیر است. سازمان بازرسی به عنوان یک نهاد نظارتی و حمایتی، در کنار دستگاههای اجرایی خدماترسان ایستاده است تا با رفع موانع قانونی و تسهیل فرآیندها، مسیر خدمترسانی به مردم را هموارتر سازد.
مدیرکل بازرسی فارس همچنین با اشاره به اهمیت همراهی صنایع و مردم افزود: فرهنگسازی در زمینه مصرف بهینه انرژی یک ضرورت اجتنابناپذیر است. انتظار میرود تمامی دستگاههای اجرایی و صنایع بزرگ استان، با رعایت دستورالعملهای مدیریت بار، نقش خود را در پایداری شبکه برق ایفا کنند تا در تابستان پیش رو، هیچگونه خللی در روند خدمترسانی به مردم و تولید کشور ایجاد نشود.
