وحدت ملی؛ راهکار عبور ایران از روزهای سخت

خبرگزاری مهر، گروه استانها - مرضیه جوانمردی فر: در شرایطی که کشور با مجموعهای از فشارهای اقتصادی، تحولات پیچیده منطقهای و افزایش مطالبات اجتماعی روبهروست، ضرورت توجه به اصل بنیادین اتحاد و انسجام ملی بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
تجربههای تاریخی ایران در دورههای مختلف نشان داده است که ملت ایران در بزنگاههای حساس و دشوار، زمانی توانسته از بحرانها با موفقیت عبور کند که همدلی، اعتماد عمومی و همگرایی داخلی در جامعه تقویت شده است.
بدون تردید سرمایه اجتماعی و پیوند میان مردم و مسئولان، مهمترین پشتوانه برای حفظ ثبات، امنیت و پیشرفت کشور محسوب میشود.
امروز نیز در فضای پرچالش منطقه و جهان، تقویت روحیه همبستگی میان اقشار مختلف مردم، نخبگان، مسئولان و جریانهای فکری میتواند زمینهساز عبور کمهزینهتر از مشکلات و افزایش امید در جامعه باشد.
در چنین شرایطی، هرگونه رفتار، گفتار یا اقدامی که منجر به تعمیق شکافهای اجتماعی و سیاسی شود، میتواند ظرفیتهای ملی را تضعیف کرده و روند حل مسائل کشور را دشوارتر کند.
انسجام ملی به معنای نادیده گرفتن تفاوت دیدگاهها و سلیقهها نیست؛ بلکه مفهوم واقعی آن، پذیرش تنوع فکری و تلاش برای مدیریت اختلافنظرها در چارچوب منافع کلان کشور است.
جوامع موفق، جوامعی هستند که بتوانند از دل تفاوتها، همافزایی و وحدت در مسیر منافع ملی ایجاد کنند. این نگاه میتواند مسیر تصمیمگیریهای مؤثرتر، افزایش مشارکت اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی را هموار سازد.
در شرایط کنونی، بازتعریف گفتوگوی سازنده میان جریانهای مختلف، پرهیز از دوقطبیهای فرساینده و تقویت سرمایه اعتماد در جامعه، ضرورتی انکارناپذیر برای آینده کشور به شمار میرود.
بیتردید امروز حفظ انسجام ملی، نه صرفاً یک توصیه اخلاقی یا سیاسی، بلکه یک ضرورت راهبردی برای صیانت از منافع کشور، افزایش تابآوری ملی و حرکت به سوی آیندهای باثبات و امیدوارکننده است؛ آیندهای که در آن همه جریانها و اقشار جامعه، خود را در سرنوشت کشور سهیم و مسئول بدانند.
ضرورت اتحاد ملی در سال اقتصاد مقاومتی
حجتالاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان، مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، بر اهمیت انسجام و همبستگی ملی در شرایط کنونی کشور تأکید کرد.
وی با بیان اینکه کشور در مقطع فعلی با تلاطمهای اقتصادی، فشارهای خارجی و چالشهای اجتماعی و سیاسی مواجه است، گفت: در چنین شرایطی ضرورت اتحاد و انسجام ملی بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. ایران اسلامی برای عبور از بحرانها و بهرهگیری از فرصتهای پیشرو، نیازمند همدلی و همزبانی میان تمامی دلسوزان و آحاد ملت است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: اتحاد ملی به معنای نادیده گرفتن تفاوتهای سلیقهای یا چشمپوشی از نقدهای مشروع نیست، بلکه به معنای اولویت دادن به منافع ملی، حفظ سرمایه اجتماعی و پرهیز از دوقطبیسازیهای مخرب است.
حجت الاسلام ولدان ادامه داد: در شرایطی که دشمنان خارجی از هر شکاف و اختلافی برای تضعیف اراده ملی بهره میبرند، تقویت اعتماد میان مردم و حاکمیت، احترام به دیدگاههای مختلف و گفتوگوی صادقانه میتواند کشور را از فشارهای بیرونی عبور دهد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به آثار مثبت انسجام ملی در حوزه اقتصادی گفت: همبستگی ملی میتواند به بهبود کارآمدی نظام در حل مشکلات معیشتی، مهار تورم، کاهش بیکاری و رفع ناترازیهای انرژی کمک کند. تجربههای گذشته نشان داده جامعهای که مردم در کنار یکدیگر باقی میمانند، از تابآوری بیشتری در برابر تحریمها و تهدیدها برخوردار است.
اتحاد ملی یک راهبرد دفاعی برای ایران
وی همچنین نقش نهادهای مدنی، احزاب، رسانهها و نخبگان را در این مسیر تعیینکننده دانست و خاطرنشان کرد: پرهیز از تنشآفرینی، شفافسازی واقعیتها و ارائه راهکارهای عملی برای تقویت همدلی اجتماعی، مسئولیتی سنگین بر دوش این مجموعههاست.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس تأکید کرد: اتحاد ملی یک راهبرد دفاعی و ضرورتی برای ایران در حال پیشرفت به سوی قلههای توسعه است. اگر اختلافات در چارچوب رقابت سالم و با روحیه مدارا مدیریت شود و همه خود را در سرنوشت کشور سهیم بدانند، میتوان از این برهه حساس نیز سربلند عبور کرد. آینده ایران در گرو هوشمندی و همدلی امروز است.
دوری از اخبار نا امید کننده با جهاد تبیین ذهنها
حجت الاسلام والمسلمین احسان قاسمی، معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی فارس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فشارهای اقتصادی اخیر گفت: محاصره اقتصادی فقط یک مسئله سیاسی و نظامی نیست، بلکه آزمونی بزرگ برای اتحاد و انسجام اجتماعی ملت ایران است.
وی با تأکید بر لزوم پرهیز از دامن زدن به اختلافات داخلی، اظهار کرد: دشمن هوشمندانه روی اختلافات داخلی سرمایهگذاری میکند. هر پیامی که موجب تفرقه شود، یک گلوله به سنگر ما است .
حجت الاسلام قاسمی با تفکیک نقد از تفرقهافکنی افزود: نقد کردن حق هر کسی است، اما نباید به گونهای صحبت کرد که دستمایه دشمن شده و باعث ایجاد اختلاف بین مردم و حاکمیت شود.
معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی فارس قدرت اصلی ایران را نه موشکها و ناوها، بلکه اتحاد، انسجام و همدلی جاری در بین آحاد ملت ایران دانست و تصریح کرد: این سرمایه را هیچ محاصرهای نمیتواند از بین ببرد، مگر اینکه خودمان اجازه دهیم، بنابراین باید با جهاد تبیین ذهنها را از اخبار دروغ و ناامیدکننده دور کنیم.
