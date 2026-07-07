به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلاءالدین کراماتی صبح سه‌شنبه در جریان بازدید از جنگل‌های کوهمره سرخی و سرو کهنسال ۱۲۰۰ ساله ثبت ملی، با اشاره به اهمیت حفاظت از منابع طبیعی، این عرصه‌های ارزشمند را بخشی از هویت تاریخی، زیست‌محیطی و فرهنگی شهرستان شیراز دانست و بر ضرورت صیانت از آن‌ها برای نسل‌های آینده تأکید کرد.

وی با بیان اینکه تخریب منابع طبیعی خسارتی جبران‌ناپذیر برای کشور است، اظهار کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بخشی از جنگل‌ها و مراتع کشور در اثر غفلت، بی‌احتیاطی و بی‌توجهی دچار آسیب شده‌اند. این سرمایه‌های طبیعی، میراث مشترک همه ایرانیان هستند و حفظ آن‌ها وظیفه‌ای همگانی است که باید با احساس مسئولیت اجتماعی و نگاه آینده‌نگر دنبال شود.

فرماندار شیراز با قدردانی از حضور مؤثر نیروهای مردمی، فعالان محیط‌زیست، گروه‌های داوطلب و دستگاه‌های امدادی در مهار آتش‌سوزی‌های اخیر جنگل‌های کوهمره سرخی گفت: آنچه در روزهای گذشته شاهد بودیم، جلوه‌ای ارزشمند از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و عشق به سرزمین بود. حضور داوطلبانه مردم در کنار نیروهای امدادی و اجرایی، نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل و مهار آتش‌سوزی داشت و این سرمایه اجتماعی باید حفظ و تقویت شود.

کراماتی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر طبیعی شهرستان شیراز افزود: جنگل‌های کوهمره سرخی و سرو کهنسال ۱۲۰۰ ساله، تنها یک جاذبه طبیعی نیستند، بلکه بخشی از هویت زیست‌محیطی و شناسنامه طبیعی شیراز به شمار می‌روند. این ظرفیت ارزشمند می‌تواند در سطح ملی و حتی بین‌المللی بیش از پیش معرفی شود، اما تحقق این هدف مستلزم افزایش آگاهی عمومی و توجه بیشتر مسئولان به حفاظت، معرفی و توسعه پایدار این میراث طبیعی استو

وی با تأکید بر نقش فرهنگ‌سازی در کاهش مخاطرات زیست‌محیطی اظهار کرد: حفاظت از طبیعت صرفاً با امکانات و تجهیزات امکان‌پذیر نیست؛ بلکه نیازمند ارتقای فرهنگ عمومی، آموزش مستمر و مشارکت فعال مردم است. هر شهروند می‌تواند در حفظ این سرمایه ملی نقش‌آفرین باشد و از وقوع بسیاری از خسارت‌ها پیشگیری کند.

رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان شیراز همچنین از آمادگی کامل این ستاد برای مقابله با هرگونه حادثه احتمالی خبر داد و تصریح کرد: ستاد مدیریت بحران شهرستان با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، نیروهای امدادی و امکانات شهرستان را برای مقابله با آتش‌سوزی‌های احتمالی در دستور کار دارد و در این زمینه از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

فرماندار شیراز در پایان با تأکید بر اینکه آینده جنگل‌های کوهمره سرخی به میزان مسئولیت‌پذیری امروز ما گره خورده است، بیان کرد: صیانت از این میراث ارزشمند، تنها وظیفه دولت نیست، بلکه مسئولیتی ملی و همگانی است. اگر همه اقشار جامعه در کنار دستگاه‌های اجرایی برای حفاظت از منابع طبیعی احساس مسئولیت کنند، می‌توان سرمایه‌های بی‌بدیل را سالم و ماندگار به نسل‌های آینده سپرد.