۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹

واژگونی خودرو در ورودی دلوار ۳ مصدوم داشت

بوشهر- رئیس هلال‌احمر شهرستان تنگستان گفت: واژگونی یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ در ورودی شهر دلوار سه مصدوم بر جا گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عبدالهی نژاد ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ در ورودی شهر دلوار ، بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات گرگور جهت پشتیبانی از اورژانس به محل حادثه اعزام شد.

رئیس هلال‌احمر شهرستان تنگستان افزود: این حادثه سه مصدوم به همراه داشت.

وی گفت: نجاتگران هلال‌احمر یک مصدوم را در حین انتقال از عوامل اورژانس ۱۱۵ تحویل و جهت سیر مراحل درمانی، مصدومین به بیمارستان خلیج فارس بوشهر انتقال داده شدند.

