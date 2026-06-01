واژگونی خودرو در ورودی دلوار ۳ مصدوم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عبدالهی نژاد ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ در ورودی شهر دلوار ، بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات گرگور جهت پشتیبانی از اورژانس به محل حادثه اعزام شد.
رئیس هلالاحمر شهرستان تنگستان افزود: این حادثه سه مصدوم به همراه داشت.
وی گفت: نجاتگران هلالاحمر یک مصدوم را در حین انتقال از عوامل اورژانس ۱۱۵ تحویل و جهت سیر مراحل درمانی، مصدومین به بیمارستان خلیج فارس بوشهر انتقال داده شدند.
نظر شما